Coupe de France. C'est officiel, Bayeux FC - OM se jouera bien le mardi 13 janvier

Ce n'est sans doute pas le scénario rêvé pour les supporters du Bayeux FC. Le Petit Poucet de la Coupe de France aura la grande joie d'accueillir sur ses terres l'Olympique de Marseille dans le cadre des 16e de finale de la compétition. Mais ce match ne se déroulera pas le samedi 10 ou le dimanche 11 janvier comme les autres rencontres.

Une autre compétition pour l'OM

Les Olympiens disputent, face au PSG, le Trophée des champions au Koweït le jeudi 8 janvier en soirée. Bien que la règle ne stipule que 48h sont nécessaires entre deux rencontres, les Marseillais ont eu gain de cause et l'opportunité de se reposer un peu plus avant d'enchaîner. Le match de Coupe de France face au Bayeux FC se déroulera donc bien le mardi 13 janvier.

La question du lieu n'est pas encore décidée, du moins officiellement. Tout porte à croire que le match se disputera bien au stade Michel d'Ornano, à Caen, qui n'aura aucun mal à se remplir.