Prison de Caen-Ifs. Lame de rasoir et coups de pied : trois agents blessés

Deux incidents ont émaillé la journée du vendredi 19 décembre à la prison de Caen-Ifs, d'après le syndicat FO Justice. "Des faits graves de violences", qui constituent une escalade.

Trois blessés

A midi, lors de la distribution du repas, un détenu a refusé de réintégrer sa cellule. "Repoussé une première fois, il revient à la charge et bloque volontairement la porte avec son corps." Les agents décident alors de maîtriser le détenu, qui se rebelle et essaye d'agripper un agent au niveau du cou. Il assène également plusieurs coups de pied. L'individu est ensuite maîtrisé. D'après le syndicat, trois agents auraient été blessés.

Lame de rasoir en main

Un peu plus tard, un détenu refuse d'intégrer un secteur. Une officière s'approche alors afin de dialoguer. "Elle constate que le détenu tient une lame de rasoir dans sa main droite", poursuit FO Justice. Le prisonnier ne se rend pas et "avance de manière déterminée, la lame dirigée vers elle." La porte est alors refermée en urgence, et des renforts sont appelés. Ces derniers maîtrisent l'individu.

"Coups, menaces, refus d'obtempérer et désormais arme blanche… jusqu'où faudra-t-il aller pour que des décisions fortes soient enfin prises ?", se demande le syndicat.