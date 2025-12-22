En ce moment Eternity Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Prison de Caen-Ifs. Lame de rasoir et coups de pied : trois agents blessés

Sécurité. Vendredi 19 décembre, les agents pénitentiaires de la prison de Caen-Ifs ont déploré deux incidents impliquant des détenus.

Publié le 22/12/2025 à 08h49 - Par Lilian Fermin
Prison de Caen-Ifs. Lame de rasoir et coups de pied : trois agents blessés
Deux incidents sont survenus à la prison de Caen-Ifs vendredi 19 décembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux incidents ont émaillé la journée du vendredi 19 décembre à la prison de Caen-Ifs, d'après le syndicat FO Justice. "Des faits graves de violences", qui constituent une escalade.

Trois blessés

A midi, lors de la distribution du repas, un détenu a refusé de réintégrer sa cellule. "Repoussé une première fois, il revient à la charge et bloque volontairement la porte avec son corps." Les agents décident alors de maîtriser le détenu, qui se rebelle et essaye d'agripper un agent au niveau du cou. Il assène également plusieurs coups de pied. L'individu est ensuite maîtrisé. D'après le syndicat, trois agents auraient été blessés.

Lame de rasoir en main

Un peu plus tard, un détenu refuse d'intégrer un secteur. Une officière s'approche alors afin de dialoguer. "Elle constate que le détenu tient une lame de rasoir dans sa main droite", poursuit FO Justice. Le prisonnier ne se rend pas et "avance de manière déterminée, la lame dirigée vers elle." La porte est alors refermée en urgence, et des renforts sont appelés. Ces derniers maîtrisent l'individu.

"Coups, menaces, refus d'obtempérer et désormais arme blanche… jusqu'où faudra-t-il aller pour que des décisions fortes soient enfin prises ?", se demande le syndicat.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
Lot de vinyles
Lot de vinyles Envermeu (76630) 500€ Découvrir
Chaudière à fioul
Chaudière à fioul Cuves (50670) 699€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Prison de Caen-Ifs. Lame de rasoir et coups de pied : trois agents blessés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple