[Photos & vidéos] Millénaire de Caen. Orelsan débarque devant 45 000 personnes : revivez la soirée

Le final du Millénaire de Caen n'aura finalement révélé tous ses secrets que lors de cette ultime soirée ! Les Caennais avaient rendez-vous ce dimanche 21 décembre, sur l'esplanade de l'hôtel de Ville, pour célébrer une dernière fois les 1 000 ans de Caen. Revivez ce final en images et vidéos !

"On veut voir du spectacle !"

Dès 18 heures, après la prestation de la pianiste Priscillia Valdazo pour le compte de la 21e case de l'étonnant calendrier de l'Avent de l'Abbaye-aux-Hommes, l'esplanade s'est peu à peu remplie. Des figures abstraites ainsi qu'une phrase "À petit feu" sont apparues sur les bâtiments alentour. À 19 heures, le feu en personne s'est invité à la fête, avec des foyers contrôlés aux quatre coins de l'esplanade, avant d'être accompagné par une ambiance sonore captivante, nous plongeant encore un peu plus dans le mystère. "Les minutes me semblent infiniment longues !", s'est prononcé le maire, Aristide Olivier.

La mairie semblait calme avant le début des hostilités.

L'attente se faisait aussi ressentir du côté des spectateurs, dans le froid : "On veut voir du spectacle, on y croit !" s'est exclamé Xavier Tetefolle, venu avec sa femme. C'était aussi le cas de Noé Gaillard, accompagné de ses amis : "On espère voir de la féerie à la caennaise, mais surtout du feu, beaucoup de feu." Et à 20 heures, le silence et l'attente ont laissé place à des jets de flamme, mais surtout aux tirs de feux d'artifice répétés. Bon nombre de spectateurs espéraient un spectacle dans les airs, ils ont été servis.

Orelsan en chef d'Orchestre

Puis, Orelsan s'est invité à la fête, de famille. Dans une nacelle, le rappeur a surplombé toute l'esplanade en faisant chanter et sauter les Caennais sur ses plus grands tubes, de La Quête à Basique, en passant évidemment par La Terre est Ronde.

Lui qui était demandé et pressenti par les Caennais avant le spectacle a même ironisé sur sa scène éphémère, à une vingtaine de mètres du sol : "C'est quand même fou d'être à hauteur du toit de la mairie !" Pourtant, c'est à la dernière minute qu'il a fait l'honneur de sa présence, en répétant même ses couplets dans l'après-midi, "sur le feu" selon le maire de Caen, Aristide Olivier. Des enfants dans la foule étaient émerveillés : "C'est Orelsan, incroyable !" ont-ils scandé. Tous les téléphones portables étaient pointés vers le rappeur de 43 ans.

Orelsan a surplombé l'esplanade de l'hôtel de ville de Caen, à bord d'une nacelle qui l'a emmené à près de 20 mètres de haut.

Huit minutes sensationnelles

Et c'est sans transition que la prestation du natif d'Alençon a laissé place à un spectacle sonore et visuel à couper le souffle. Pendant près de huit minutes, les Caennais ont de nouveau levé les yeux au ciel pour observer une salve de feux d'artifice décoller et éclater dans les airs, donnant l'impression d'être en plein jour. De temps à autre, on pouvait entendre des "woaw" venant du public, subjugué par la beauté du spectacle proposé.

Le ciel caennais était tout blanc en ce dimanche 21 décembre, alors qu'on approchait 20h30.

Une beauté appuyée par le fait que ces feux d'artifice se déroulaient tout autour de l'esplanade, à 360 degrés, rendant l'expérience immersive. "On voulait vraiment que les personnes se sentent intégrés à 100 % dans ce dernier spectacle", a expliqué Mathias Courtet, directeur artistique du Millénaire. Le maire, Aristide Olivier, était très ému au moment du bouquet final : "Je vois bien que les gens sont émerveillés, c'est magique de finir sur une aussi belle note."

Clap de fin sur le Millénaire de Caen

L'évènement a plus que conquis les 45 000 Caennais présents sur place. "On s'attendait à quelque chose de bien et de spectaculaire, mais pas aussi grandiose que ce qu'on a vu. Je n'ai jamais vu ça, et je pense qu'on ne reverra plus jamais ça, c'était vraiment extraordinaire !" s'est émerveillée Bernadette Rouée, au moment où les applaudissements et les cries de joies ont envahis l'esplanade et les rues de la ville. Du côté organisation, c'est un bilan plus que positif : "C'est incroyable de n'avoir eu aucun accident, et on peut même dire aucun incident", mentionne Mathias Courtet.

Un souvenir qui restera gravé, comme un héritage de ce Millénaire de Caen.

"On a bouclé la boucle en terminant comme on a commencé, en rendant hommage à sa ville, ses habitants, en vivant une belle expérience collective" se réjouit-il. L'héritage du Millénaire sera vivant, et le directeur artistique veut que ce soit "les Caennais qui prennent la relève !"