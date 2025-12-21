Manche. Grièvement blessé, un homme héliporté au CHU de Caen après un accident de voiture

Un accident impliquant une voiture seule est survenu dans la soirée du samedi 20 décembre, sur la RD57 à Graignes-Mesnil-Angot. Le véhicule, équipé du système e-call, a pu appeler les sapeurs-pompiers de la Manche pour permettre leur intervention peu avant 23h.

Un homme de 30 ans a été grièvement blessé dans l'accident. Il a été héliporté par Dragon 50 vers le CHU de Caen. 10 sapeurs-pompiers et 7 engins, dont l'hélicoptère, ont été mobilisés.