Seine-Maritime. Un face-à-face entre deux voitures fait quatre blessés, dont trois en urgence absolue

Un grave accident est survenu sur les routes de Seine-Maritime. Les pompiers ont été appelés vers 8h45, dimanche 21 décembre, pour un face-à-face entre deux voitures. La collision a eu lieu sur la route du Havre à Saint-Arnoult, au lieu-dit La Croix Blanche.

L'hélicoptère Dragon 76 et un SMUR déployés

Un homme de 18 ans était à bord du premier véhicule. Catégorisé en urgence absolue par les secours, il a été transporté médicalisé par l'hélicoptère Dragon 76 au CHU de Rouen. Le conducteur du second véhicule, un homme de 74 ans, a lui aussi été transféré en urgence absolue au CHU de Rouen par voie aérienne en seconde rotation. Sa passagère avant, âgée de 80 ans et catégorisée en urgence absolue, est en cours de prise en charge par le SMUR de Lillebonne, tandis qu'un homme de 62 ans, qui siégeait à l'arrière de la voiture, a été transporté à l'hôpital Monod du Havre en urgence relative.

La route du Havre est totalement coupée à la circulation le temps de l'intervention.