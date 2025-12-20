Seine-Maritime. Jean Malandin, titulaire des orgues de l'abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans

La Ville de Montivilliers a appris la disparition, à 75 ans, de Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de Montivilliers. L'information a été relayée ce samedi 20 décembre dans un communiqué.
A lire aussi. Nécrologie. Le maire de Cagny, Eric Margerie, est décédé à l'âge de 68 ans
Passionné de musique
Né à Fécamp le 6 août 1950, sa passion de la musique et des claviers a été précoce. Comme l'indique la ville de Montivilliers dans son communiqué, "il débute le piano à 8 ans puis l'orgue à 12 ans. Adolescent, il reçoit diplôme et premiers prix qui l'amèneront rapidement à œuvrer comme organiste à Fécamp ainsi qu'à la Basilique du Sacré-Cœur de Rouen".
Une carrière normande
Il a notamment été titulaire des Grandes Orgues de l'église Saint-Sever, organiste au Havre à Notre-Dame de Bonsecours avant d'être nommé sur concours titulaire des orgues historiques de l'église abbatiale de Montivilliers en 2006. Parallèlement à sa carrière professionnelle de médecin, et son parcours d'organiste, Jean Malandin a œuvré dans la grande famille des chorales. Il a créé et dirigé celle de la MJC de Fécamp et a été choriste pour la MJC de Rouen. Il a aussi accompagné à l'orgue l'ensemble Contrechant, la Chorale Saint Philibert de Montivilliers et la chorale Entasis du Havre et le chœur de Saint Rémy de Dieppe.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.