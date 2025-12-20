En ce moment Where is my husband ? RAYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Jean Malandin, titulaire des orgues de l'abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans

Société. Ce samedi 20 décembre, la ville de Montivilliers a annoncé dans un communiqué, la disparition de Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de Montivilliers. Il avait 75 ans.

Publié le 20/12/2025 à 10h47 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Jean Malandin, titulaire des orgues de l'abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans
Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de l'Abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans. - Ville de Montivilliers

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Ville de Montivilliers a appris la disparition, à 75 ans, de Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de Montivilliers. L'information a été relayée ce samedi 20 décembre dans un communiqué.

A lire aussi. Nécrologie. Le maire de Cagny, Eric Margerie, est décédé à l'âge de 68 ans

Passionné de musique

Né à Fécamp le 6 août 1950, sa passion de la musique et des claviers a été précoce. Comme l'indique la ville de Montivilliers dans son communiqué, "il débute le piano à 8 ans puis l'orgue à 12 ans. Adolescent, il reçoit diplôme et premiers prix qui l'amèneront rapidement à œuvrer comme organiste à Fécamp ainsi qu'à la Basilique du Sacré-Cœur de Rouen".

Une carrière normande

Il a notamment été titulaire des Grandes Orgues de l'église Saint-Sever, organiste au Havre à Notre-Dame de Bonsecours avant d'être nommé sur concours titulaire des orgues historiques de l'église abbatiale de Montivilliers en 2006. Parallèlement à sa carrière professionnelle de médecin, et son parcours d'organiste, Jean Malandin a œuvré dans la grande famille des chorales. Il a créé et dirigé celle de la MJC de Fécamp et a été choriste pour la MJC de Rouen. Il a aussi accompagné à l'orgue l'ensemble Contrechant, la Chorale Saint Philibert de Montivilliers et la chorale Entasis du Havre et le chœur de Saint Rémy de Dieppe.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Jean Malandin, titulaire des orgues de l'abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple