Seine-Maritime. Jean Malandin, titulaire des orgues de l'abbatiale de Montivilliers, est mort à l'âge de 75 ans

La Ville de Montivilliers a appris la disparition, à 75 ans, de Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de Montivilliers. L'information a été relayée ce samedi 20 décembre dans un communiqué.

Passionné de musique

Né à Fécamp le 6 août 1950, sa passion de la musique et des claviers a été précoce. Comme l'indique la ville de Montivilliers dans son communiqué, "il débute le piano à 8 ans puis l'orgue à 12 ans. Adolescent, il reçoit diplôme et premiers prix qui l'amèneront rapidement à œuvrer comme organiste à Fécamp ainsi qu'à la Basilique du Sacré-Cœur de Rouen".

Une carrière normande

Il a notamment été titulaire des Grandes Orgues de l'église Saint-Sever, organiste au Havre à Notre-Dame de Bonsecours avant d'être nommé sur concours titulaire des orgues historiques de l'église abbatiale de Montivilliers en 2006. Parallèlement à sa carrière professionnelle de médecin, et son parcours d'organiste, Jean Malandin a œuvré dans la grande famille des chorales. Il a créé et dirigé celle de la MJC de Fécamp et a été choriste pour la MJC de Rouen. Il a aussi accompagné à l'orgue l'ensemble Contrechant, la Chorale Saint Philibert de Montivilliers et la chorale Entasis du Havre et le chœur de Saint Rémy de Dieppe.