Fécamp. A la chapelle des marins, les travaux de restauration vont enfin démarrer

"Mon cœur bat la chamade aujourd'hui", sourit Daniel Savoye. Le président de l'Association des Terres-Neuvas de Fécamp peut être ému : cinq ans après sa fermeture, il remet les pieds dans la chapelle Notre-Dame du Salut, sur les hauteurs de Fécamp, à l'occasion du lancement des travaux de restauration, vendredi 19 décembre.

Daniel Savoye, président de l'Association des Terres-Neuvas de Fécamp, est heureux de voir enfin les travaux débuter. - Célia Caradec

Depuis le lancement d'une souscription pour financer une partie des travaux, l'association, qui rassemble notamment d'anciens marins de la grande pêche, est parvenue à rassembler plus de 200 000€. "De tout temps, les marins ont entretenu le site, comme dans les années 1 850 où ils avaient apporté leurs mâts de voiliers pour étayer la chapelle" ! rappelle Daniel Savoye.

Daniel Savoye Impossible de lire le son.

Fragilisée par le temps et la tempête Eleanor en 2018, la chapelle des marins est fermée au public depuis 2020. Elle va subir une première phase de travaux décomposée en trois tranches, d'environ un an chacune.

L'humidité fragilise la structure. - Célia Caradec

"D'abord la réfection des couvertures et de la charpente du chœur et de la sacristie, puis la restauration des élévations (murs) et vitraux et enfin la restauration des couvertures, charpentes et maçonneries du clocher", indique Mélanie Blondeau, du cabinet d'architecte Caron, à Rouen, qui précise que des travaux d'accessibilité sont aussi prévus.

2,5 millions d'euros de travaux

"Suivra la restauration intérieure, et l'on est en train d'étudier comme valoriser les ex-votos" poursuit l'architecte, qui évalue la durée totale des travaux à cinq ans. Les travaux consisteront notamment à retirer les enduits en ciment, à l'extérieur et l'intérieur de l'édifice, qui "étouffent" le bâtiment et favorisent la formation d'efflorescences, "toutes les traces blanchâtres liées à la migration de sel et d'humidité".

Mélanie Blondeau Impossible de lire le son.

Au total, le chantier est évalué à 2,5 millions d'euros, financés par la ville, avec l'aide de l'Etat, la Région Normandie et du Département de Seine-Maritime, des associations des Terres Neuvas et des Amis du Vieux Fécamp. Les dons restent possibles via la fondation du patrimoine également.

Les murs sont très endommagés. - Célia Caradec