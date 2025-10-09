[Photos] Le Havre. A quoi ressemble Le Normandy, qui prévoit un grand show pour sa réouverture ?

Les perceuses et engins de chantier s'activent toujours, et ni la scène ni les sièges ne sont encore visibles. Mais Jessy Spahija se montre "optimiste". Après cinq ans de travaux, l'ancien cinéma-théâtre de la rue Aristide Briand, au Havre, rouvrira bien le vendredi 28 novembre, pour trois jours de "show" à l'occasion de cette renaissance.

Le chantier dans sa dernière ligne droite

"Il reste encore les panneaux acoustiques, la moquette et les fauteuils des balcons à poser, mais quarante personnes travaillent chaque jour sur le chantier. Au début, j'étais tout seul !" rappelle le patron de la salle, devenue mythique, où jouèrent par le passé Aznavour, Bourvil, Téléphone, Motörhead ou Les Inconnus...

La grande salle où sont en train d'être installés les panneaux acoustiques, avant la moquette. - Célia Caradec

C'est après plus de trente ans de fermeture que le Havrais d'adoption s'est lancé dans la rénovation du Normandy. Pour que le rêve de son père, Korap, qui avait racheté les murs en 1999, devienne enfin réalité, après son décès.

Ce lieu a accueilli de nombreux artistes mythiques et est ancré dans la mémoire des Havrais. - Célia Caradec

Pour célébrer la renaissance de la salle, qui pourra accueillir 789 places en configuration "assis" et 1 100 en configuration "debout", Jessy Spahija a écrit une comédie musicale, intitulée Il était une fois Le Normandy, mise en scène par Sophie Dubois, directrice de l'école Fanny Danse. Sur scène, vingt chanteurs, danseurs, musiciens et comédiens seront réunis, pour 1h45 de show.

"Il y aura des interactions avec le public, on mélange des documents d'époque, des vidéos, de la musique live, de la danse… détaille Sophie Dubois, on retrace l'historique du lieu avec des chanteurs qui se sont produits au Normandy, des humoristes, le cinéma... Et quelques surprises !"

L'une des loges du Normandy. - Célia Caradec

Parmi les artistes, on retrouvera Chloé Brindos, arrière-arrière petite fille de Berthe Chometon, fondatrice du Normandy ou encore Lily-Rose, âgée de 11 ans, la petite dernière du clan Spahija.

Pratique. "Il était une fois Le Normandy", spectacle proposé le vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre à 20h30. Option possible avec un dîner et un "pré-show" à 19h. Ouverture de la billetterie vendredi 10 octobre à 18 heures. Plus d'infos ici.