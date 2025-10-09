En ce moment Mauvais Garçon HELENA
[Photos] Le Havre. A quoi ressemble Le Normandy, qui prévoit un grand show pour sa réouverture ?

Patrimoine. Après cinq ans de travaux et près de 35 ans de fermeture, l'ancien cinéma-théâtre du Havre, Le Normandy, proposera une comédie musicale sur l'histoire du lieu pour sa réouverture, les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre.

Publié le 09/10/2025 à 11h30 - Par Célia Caradec
Jessy Spahija et Sophie Dubois ont conçu le spectacle d'ouverture, consacré à l'histoire du théâtre. - Célia Caradec

Les perceuses et engins de chantier s'activent toujours, et ni la scène ni les sièges ne sont encore visibles. Mais Jessy Spahija se montre "optimiste". Après cinq ans de travaux, l'ancien cinéma-théâtre de la rue Aristide Briand, au Havre, rouvrira bien le vendredi 28 novembre, pour trois jours de "show" à l'occasion de cette renaissance.

Le chantier dans sa dernière ligne droite

"Il reste encore les panneaux acoustiques, la moquette et les fauteuils des balcons à poser, mais quarante personnes travaillent chaque jour sur le chantier. Au début, j'étais tout seul !" rappelle le patron de la salle, devenue mythique, où jouèrent par le passé Aznavour, Bourvil, Téléphone, Motörhead ou Les Inconnus...

La grande salle où sont en train d'être installés les panneaux acoustiques, avant la moquette.La grande salle où sont en train d'être installés les panneaux acoustiques, avant la moquette. - Célia Caradec

C'est après plus de trente ans de fermeture que le Havrais d'adoption s'est lancé dans la rénovation du Normandy. Pour que le rêve de son père, Korap, qui avait racheté les murs en 1999, devienne enfin réalité, après son décès.

Ce lieu a accueilli de nombreux artistes mythiques et est ancré dans la mémoire des Havrais.Ce lieu a accueilli de nombreux artistes mythiques et est ancré dans la mémoire des Havrais. - Célia Caradec

Pour célébrer la renaissance de la salle, qui pourra accueillir 789 places en configuration "assis" et 1 100 en configuration "debout", Jessy Spahija a écrit une comédie musicale, intitulée Il était une fois Le Normandy, mise en scène par Sophie Dubois, directrice de l'école Fanny Danse. Sur scène, vingt chanteurs, danseurs, musiciens et comédiens seront réunis, pour 1h45 de show.

Le Normandy rouvrira le 28 novembre

"Il y aura des interactions avec le public, on mélange des documents d'époque, des vidéos, de la musique live, de la danse… détaille Sophie Dubois, on retrace l'historique du lieu avec des chanteurs qui se sont produits au Normandy, des humoristes, le cinéma... Et quelques surprises !"

L'une des loges du Normandy.L'une des loges du Normandy. - Célia Caradec

Parmi les artistes, on retrouvera Chloé Brindos, arrière-arrière petite fille de Berthe Chometon, fondatrice du Normandy ou encore Lily-Rose, âgée de 11 ans, la petite dernière du clan Spahija.

• A lire aussi. Joyce Jonathan, Anne Roumanoff, Médine, Louis Chedid… Le Normandy dévoile ses premières têtes d'affiche

Pratique. "Il était une fois Le Normandy", spectacle proposé le vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre à 20h30. Option possible avec un dîner et un "pré-show" à 19h. Ouverture de la billetterie vendredi 10 octobre à 18 heures. Plus d'infos ici.

Galerie photos
A l'étage, les espaces "coulisses" sont déjà terminés depuis longtemps. - Célia Caradec L'une des loges du Normandy. - Célia Caradec Ce lieu a accueilli de nombreux artistes mythiques et est ancré dans la mémoire des Havrais. - Célia Caradec La grande salle où sont en train d'être installés les panneaux acoustiques, avant la moquette. - Célia Caradec Quelques traces du passé vont subsister… - Célia Caradec Au balcon, les fauteuils doivent encore être installés. - Célia Caradec Le hall a rouvert en 2024, avec une décoration inspirée des Folies Bergères. - Célia Caradec

