Commerce. "Il fut un temps où c'était un rendez-vous incontournable" : les soldes, sont-elles toujours aussi séduisantes ?

Economie. A Alençon, les soldes ont perdu de leur superbe, selon habitants et commerçants. La neige n'a pas non plus aidé les clients à se rendre en centre-ville, mercredi 7 janvier.

Publié le 07/01/2026 à 18h34 - Par Martin Patry
Grégory Rouland gère le magasin Guy Apard, à Alençon. - Martin Patry

La neige a peut-être joué les trouble-fêtes lors du premier jour des soldes d'hiver, mercredi 7 janvier, mais la période des promotions séduit de moins en moins de personnes, au fil des années. "Il fut un temps où c'était un rendez-vous incontournable, témoigne Grégory Rouland, gérant de la boutique Guy Apard, à Alençon. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ça reste un rendez-vous important mais il n'y a plus l'attrait des premiers jours", assure-t-il.

"Les gens commandent sur Internet"

Dans la rue, les plus curieux jettent tout de même un œil aux promotions. "En tant que mère célibataire, ça m'arrange de faire les soldes", confie Johanne Penel, qui admet voir "de moins en moins de monde dans les magasins. Financièrement, c'est compliqué et les gens commandent sur Internet", poursuit-elle. Un avis que partage Roselyne Prunier. "Les prix peuvent être intéressants, surtout en deuxième démarque. Je cherche la bonne affaire mais j'achète rarement et c'est vrai qu'avec les ventes privées, il y a moins d'affluence ces dernières années", témoigne-t-elle.

De son côté, Sophie Bayel, qui gère le magasin La Malle Poste à Alençon, compte toujours sur les soldes pour attirer des clients. "C'est toujours une période qui fonctionne bien pour nous. La plupart des gens achètent nos produits pour faire des cadeaux et à cette période de l'année, tout le monde n'a pas encore eu le temps de voir sa famille ou ses proches après les fêtes", conclut-elle.

