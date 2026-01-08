Santé. Le plan Hôpital en tension déclenché dans les services d'urgences du GHT des Collines de Normandie

Les établissements du GHT des Collines de Normandie font face à une forte tension dans leurs services d'urgences, liée à un afflux important de patients et à une pression accrue sur les capacités d'hospitalisation. Dans ce contexte, le niveau 1 du plan de Gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles (Hôpital en tension) a été déclenché.

"Ne pas se rendre spontanément aux urgences"

Dans un communiqué, le GHT demande à la population de ne pas se rendre spontanément aux urgences. "Il faut contacter le 15 en cas d'urgence ou de doute sur la gravité de la situation, ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes", peut-on lire.

Les équipes du groupement hospitalier recommandent de consulter en priorité le médecin traitant pour tout besoin d'avis médical. "Ces consignes sont essentielles pour permettre aux équipes de prendre en charge les situations les plus graves et d'assurer la sécurité de tous", est-il précisé.