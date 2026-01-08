En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. Le plan Hôpital en tension déclenché dans les services d'urgences du GHT des Collines de Normandie

Santé. Les établissements du Groupement hospitalier du territoire (GHT) des Collines de Normandie font face à une forte tension dans leurs services d'urgences. Le premier niveau du plan de Gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles a été déclenché.

Publié le 08/01/2026 à 12h13 - Par Martin Patry
Santé. Le plan Hôpital en tension déclenché dans les services d'urgences du GHT des Collines de Normandie
Les services d'urgences du GHT Les Collines de Normandie font face à une forte tension. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les établissements du GHT des Collines de Normandie font face à une forte tension dans leurs services d'urgences, liée à un afflux important de patients et à une pression accrue sur les capacités d'hospitalisation. Dans ce contexte, le niveau 1 du plan de Gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles (Hôpital en tension) a été déclenché.

"Ne pas se rendre spontanément aux urgences"

Dans un communiqué, le GHT demande à la population de ne pas se rendre spontanément aux urgences. "Il faut contacter le 15 en cas d'urgence ou de doute sur la gravité de la situation, ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes", peut-on lire.

Les équipes du groupement hospitalier recommandent de consulter en priorité le médecin traitant pour tout besoin d'avis médical. "Ces consignes sont essentielles pour permettre aux équipes de prendre en charge les situations les plus graves et d'assurer la sécurité de tous", est-il précisé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. Le plan Hôpital en tension déclenché dans les services d'urgences du GHT des Collines de Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple