Lillebonne. Faute de médecins, l'accueil des urgences sera fermé dimanche

Le service des urgences du Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine Lillebonne doit se réorganiser "en l'absence de médecin", explique l'établissement.

Dimanche 2 novembre dès 8h30, l'accueil des urgences sera donc fermé, et ce jusqu'au lendemain à la même heure "pour assurer la prise en charge des patients et garantir la sécurité des soins".

Appeler le 15

En cas de besoin, le public est donc appelé à contacter le 15. Le Samu organisera la prise en charge en fonction de la situation. L'établissement précise que l'accueil des femmes enceintes reste possible à la maternité et qu'il ne se fera pas l'entrée principale de l'hôpital.