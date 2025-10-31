En ce moment TISSUES YUNGBLUD
Lillebonne. Faute de médecins, l'accueil des urgences sera fermé dimanche

Santé. Le Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine Lillebonne a fait savoir que ses urgences seront fermées, dimanche 2 novembre 2025 dès 8h30 et jusqu'au lundi à la même heure, à cause d'un manque de médecins.

Publié le 31/10/2025 à 14h25 - Par Pierre Durand-Gratian
L'accueil des urgences de Lillebonne va garder portes closes du dimanche 2 novembre à 8h30 jusqu'au lundi 3 à 8h30.  - Le Courrier Cauchois

Le service des urgences du Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine Lillebonne doit se réorganiser "en l'absence de médecin", explique l'établissement. 

Dimanche 2 novembre dès 8h30, l'accueil des urgences sera donc fermé, et ce jusqu'au lendemain à la même heure "pour assurer la prise en charge des patients et garantir la sécurité des soins". 

Appeler le 15

En cas de besoin, le public est donc appelé à contacter le 15. Le Samu organisera la prise en charge en fonction de la situation. L'établissement précise que l'accueil des femmes enceintes reste possible à la maternité et qu'il ne se fera pas l'entrée principale de l'hôpital. 

