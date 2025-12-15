En ce moment Scream & Shout WILL I AM
Le Havre. Handicap : Les Apprentis Gourmands animent le café de la bibliothèque Niemeyer

Société. La Ligue Havraise a ouvert mardi 2 décembre Les Apprentis Gourmands, à la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre. Derrière le comptoir, des jeunes gens en situation de handicap découvrent le monde du travail.

Publié le 15/12/2025 à 17h23 - Par Célia Caradec
Le Havre. Handicap : Les Apprentis Gourmands animent le café de la bibliothèque Niemeyer
Les apprentis sont encadrés par un éducateur, mais ils doivent puiser dans leurs ressources pour répondre aux clients. - Célia Caradec

C'est un café comme les autres, mais celui-ci fait la part belle à l'inclusion. Au Havre, l'association La Ligue Havraise anime depuis mardi 2 décembre le café de la bibliothèque Oscar Niemeyer, en plein centre-ville. Baptisé Les Apprentis Gourmands, il permet à des personnes en situation de handicap mental de découvrir le monde du travail, dans un cadre bienveillant.

Derrière le comptoir, chaque jour, quatre apprentis issus de l'Institut médico-professionnel (IMPro) La Renaissance ou des centres d'activité de jour Perrey-Vauban et La Salamandre se relayent. "Ce projet d'entreprise fictive permet à des jeunes, en formation, de travailler différents apprentissages en milieu ordinaire, notamment le savoir-être", détaille Vincent Ferry, éducateur technique spécialisé à l'IMPro, un établissement de transition entre les établissements ouverts aux jeunes handicapés et le milieu adulte, notamment les ESAT.

Des gourmandises et boissons attendent les lecteurs de la bibliothèque.Des gourmandises et boissons attendent les lecteurs de la bibliothèque. - Célia Caradec

"Le but, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible et puisent dans leurs ressources pour pouvoir répondre aux clients et découvrir ce qu'est un travail", poursuit l'encadrant. Avec différentes tâches, du service au nettoyage en passant par la caisse.

Goûters et boissons

Face aux clients, Candice, 17 ans, apprend à garder le sourire en toutes circonstances. "Il ne faut surtout pas faire la tête, ça ne sert à rien. Mais quand tu as l'habitude, ça va", explique cette jeune femme, qui rêve de travailler dans le domaine funéraire. Mattéo, un peu plus âgé, confie être "un peu stressé" pour son premier jour au café. Le plus difficile ? "La machine à café !", imagine-t-il. Petit, moyen, grand… Des étiquettes ont été apposées sur la machine pour guider les apprentis serveurs. Pour le moment, on peut déguster boissons chaudes, boissons fraîches et petits goûters (muffins, cookies…). De la petite restauration sera par la suite proposée.

Ce concept, inspiré des Cafés Joyeux, a demandé plus de trois ans de réflexion et de préparation à la Ligue Havraise, qui a financé le matériel et a pris place dans cet espace après un réaménagement mené par les services techniques de la ville.

Pratique. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h (16h30 le mercredi). Fermé le jeudi 18 décembre et du mardi 23 décembre au mardi 6 janvier. Paiement par carte bancaire.

Le Havre. Handicap : Les Apprentis Gourmands animent le café de la bibliothèque Niemeyer
