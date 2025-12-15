Fouilles XXL à la prison de Caen-Ifs. Des armes artisanales et une pipe à crack découverts

Une importante opération de fouilles a été menée ce lundi 15 décembre 2025 au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Les agents ont découvert "cinq téléphones portables, plus de 43 grammes de résine de cannabis, deux armes artisanales, une pipe à crack ainsi que des codes PCS, des moyens de paiement prépayés permettant de faire circuler de l'argent de manière discrète".

Un climat de tension dans la prison

Pour le syndicat, ces saisies confirment ce qu'il dénonce depuis plusieurs mois : une prolifération inquiétante de trafics en détention, favorisée par la surpopulation carcérale et le manque de moyens. "Les trafics prospèrent pendant que les agents travaillent dans des conditions de plus en plus hostiles", alerte FO Justice, évoquant un danger permanent pour le personnel pénitentiaire.