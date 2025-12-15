Cherbourg. Le sous-marin De Grasse lance pour la première fois sa chaufferie nucléaire

Le sous-marin nucléaire d'attaque De Grasse poursuit ses essais à Cherbourg-en-Cotentin. Vendredi 12 décembre, la chaufferie nucléaire du navire a été déclenchée pour la première fois. L'opération "est un jalon majeur qui consiste à enclencher pour la première fois une réaction nucléaire maîtrisée dans le cœur du réacteur nucléaire de propulsion du navire", indique le ministère des Armées. L'opération était réalisée par les équipes de Naval Group et TechnicAtome avec l'aide de l'équipage d'armement du sous-marin et supervisée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Une étape clé

Le De Grasse est le quatrième sous-marin du programme Barracuda. Il est censé remplacer d'ici 2030 un des sous-marins Ruby mis en service dans les années 1980. Trois navires Barracuda, Suffren, Duguay-Trouin et Tourville ont déjà été mis en service entre 2022 et juillet 2025. De son côté, le sous-marin De Grasse a été transféré du hall de construction de Naval Group sur le dispositif de mise à l'eau en mai 2025. Le démarrage de sa chaufferie nucléaire intervient juste avant les essais en mer au premier semestre 2026. Deux autres sous-marins Barracuda sont en cours de construction, le Rubis et le Casabianca. Leur livraison est prévue d'ici 2030.