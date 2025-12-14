En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Le Petit-Quevilly. Quatre blessés dans un accident de la route près de Rouen, dont deux graves

Sécurité. Un accident est survenu au Petit Quevilly près de Rouen, ce dimanche 14 décembre dans la matinée. Quatre personnes ont été blessées, dont deux prises en charge en urgence absolue. 

Publié le 14/12/2025 à 11h12 - Par Elvire Alix
19 pompiers ont été mobilisés sur l'accident.  - Illustration

Un accident de la circulation impliquant deux voitures s'est produit ce dimanche 14 décembre, peu après 6h30, boulevard du 11 Novembre, au Petit-Quevilly.

Deux victimes désincarcérées par les pompiers

A l'arrivée des secours, quatre personnes étaient impliquées. Deux d'entre elles se trouvaient coincées dans les véhicules. Les sapeurs-pompiers ont procédé à leur désincarcération, tandis qu'une équipe du Smur était également mobilisée sur les lieux.

Les quatre victimes ont été transportées au CHU de Rouen

Le bilan fait état de deux hommes âgés de 30 et 32 ans,  en urgence relative, ainsi que d'une femme de 34 ans et d'un homme de 51 ans, pris en charge en urgence absolue. Les quatre victimes ont été transportées au CHU de Rouen. 

