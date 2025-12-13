En ce moment Belong Together Mark AMBOR
Place du commerce à Caen. Pokémon, bijoux et spécialités thaï

Economie. Alors que Noël approche, certains de ces nouveaux commerces peuvent vous aider à dénicher un cadeau à placer sous le sapin.

Publié le 13/12/2025 à 11h00 - Par Lilian Fermin
Victoria Blouin est la gérante de Cartabaffe dans le centre-ville de Caen.

Uniquement consacré aux cartes Pokémon, Cartabaffe a ouvert le 29 novembre dans le centre-ville de Caen. "Ce sont surtout des clients âgés entre 30 et 50 ans qui viennent nous acheter des cartes pour compléter leurs collections, les enfants ne sont pas la clientèle principale comme on pourrait l'imaginer", constate Victoria Blouin, la gérante.

Des bijoux décoratifs et culinaires

La boutique Les CraCAENtes propose des boucles d'oreilles, des bracelets ou encore des bagues pour un prix avoisinant les 30 euros. Sarah Barley, sa gérante a créé sa propre marque Sara'Home en 2018, inspirée des motifs du "washi", "un papier traditionnel japonais offert par une amie".

Curry vert, pad thaï et soupes de poulet : les spécialités de La Roulotte Thaï se retrouvent dans les rayons de la boutique traiteur fraîchement installée à Douvres-la-Délivrande. Des surprises locales de la chef Aon Picon attendent aussi les clients : "Des recettes maison de coquilles Saint-Jacques ou encore des maquereaux gourmands."

Cartabaffe et les Pokémon en centre-ville

Après Paris, Victoria Blouin ouvre une deuxième boutique physique. Elle est située au 14 rue Hamon à Caen, et ravira les collectionneurs de cartes.

Dans des vitrines japonaises, les cartes Pokémon sont exposées et vendues à l'unité. La moins chère vaut 0,50€, la plus chère 1 800€ ! C'est la seule boutique uniquement dédiée à cet univers à Caen. On peut aussi y acheter des boosters, divers accessoires ou revendre sa collection.

La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 11h à 18h en début de semaine, puis de 11h à 19h ensuite.

Un magasin de bijoux ouvre dans le centre-ville

Sarah Barley de Les Cracaentes.

Bagues, colliers, bracelets normands... Bienvenue chez Les CraCAENtes ! Sarah Barley a ouvert sa boutique de bijoux d'artisans à Caen, au 16 rue Demolombe.

Sarah Barley a créé Sara'Home en 2018, pour créer des bijoux inspirés du "washi", un papier japonais. Est ensuite née la boutique Les CraCAENtes, proposant des bijoux de 8 créateurs normands, dont elle, entre 30 à 50€. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h, et le dimanche pour les fêtes..

La Roulotte Thaï ouvre une boutique statique

Aon est la chef derrière les fourneaux de La Roulotte Thaï.

La Roulotte Thaï est un food-truck apprécié dans l'agglomération. Une boutique de vente à emporter a ouvert à Douvres-la-Délivrande.

En prolongement de leur food-truck Aon et Christophe Picon ont décidé d'ouvrir une boutique de vente de plats thaï à emporter. Plats traditionnels, produits de traiteur, cuisine maison, toutes les spécialités de la chef Aon Picon y sont proposées.

