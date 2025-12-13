Place du commerce à Caen. Pokémon, bijoux et spécialités thaï

Uniquement consacré aux cartes Pokémon, Cartabaffe a ouvert le 29 novembre dans le centre-ville de Caen. "Ce sont surtout des clients âgés entre 30 et 50 ans qui viennent nous acheter des cartes pour compléter leurs collections, les enfants ne sont pas la clientèle principale comme on pourrait l'imaginer", constate Victoria Blouin, la gérante.

Des bijoux décoratifs et culinaires

La boutique Les CraCAENtes propose des boucles d'oreilles, des bracelets ou encore des bagues pour un prix avoisinant les 30 euros. Sarah Barley, sa gérante a créé sa propre marque Sara'Home en 2018, inspirée des motifs du "washi", "un papier traditionnel japonais offert par une amie".

Curry vert, pad thaï et soupes de poulet : les spécialités de La Roulotte Thaï se retrouvent dans les rayons de la boutique traiteur fraîchement installée à Douvres-la-Délivrande. Des surprises locales de la chef Aon Picon attendent aussi les clients : "Des recettes maison de coquilles Saint-Jacques ou encore des maquereaux gourmands."