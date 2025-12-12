En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ce week-end. Pluie de météores des Géminides : 150 étoiles filantes par heure mais un risque pour la Normandie

Société. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2025, la Normandie devrait profiter du pic des Géminides, l'une des pluies d'étoiles filantes les plus impressionnantes de l'année. Un phénomène astronomique majeur, très attendu pour sa luminosité et son intensité, mais qui pourrait être largement compromis par la météo annoncée.

Publié le 12/12/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Ce week-end. Pluie de météores des Géminides : 150 étoiles filantes par heure mais un risque pour la Normandie
Le ciel normand devait offrir un show spectaculaire… voici ce qui pourrait tout gâcher. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque mois de décembre, les Géminides offrent l'un des plus beaux rendez-vous astronomiques. Contrairement à d'autres pluies de météores issues de comètes, cet essaim provient des poussières laissées par l'astéroïde 3200 Phaéton. En entrant dans l'atmosphère, ces particules se consument lentement, produisant des traînées lumineuses souvent colorées, allant du jaune au vert.

Avec un radiant situé dans la constellation des Gémeaux, ce phénomène est particulièrement stable d'une année à l'autre, ce qui en fait un événement incontournable pour les observateurs comme pour les curieux.

Pic d'activité dans la nuit du 13 au 14 décembre

En 2025, l'essaim reste actif plusieurs jours, mais c'est bien dans la nuit du 13 au 14 décembre que le maximum est attendu.
Dans des conditions idéales, les Géminides peuvent atteindre 100 à 150 météores par heure, faisant de cette pluie l'une des plus intenses visibles depuis la Normandie.

Autre bonne nouvelle : la Lune n'est éclairée qu'à 30 %, une luminosité faible qui aurait dû offrir un parfait contraste avec les étoiles filantes.

Comment réussir l'observation en Normandie (si la météo le permet)

Pour profiter pleinement du spectacle, les spécialistes recommandent :

  • S'éloigner de la pollution lumineuse

Les villes et zones industrielles écrasent la lumière des météores. Il faut privilégier les campagnes normandes, plages isolées ou hauteurs dégagées.

  • Regarder vers l'est et le haut du ciel

Pas besoin de télescope : un large champ de vision suffit. Les météores apparaissent partout dans le ciel, pas seulement du côté des Gémeaux.

  • S'équiper pour une longue nuit

Décembre est assez froid et humide en Normandie : vêtements chauds, couvertures, transat et boisson chaude sont indispensables pour une observation prolongée, surtout entre 2h et 4h du matin, période la plus favorable.

Météo en Normandie : un spectacle menacé ?

Et c'est là que tout se complique.
Selon les premières prévisions de Météo-France, la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre pourrait être pluvieuse sur l'ensemble de la région, accompagnée d'un ciel très nuageux.
Autrement dit… les chances d'observer le maximum des Géminides s'annoncent très faibles.

Des éclaircies restent toujours possibles, mais pour l'instant, la tendance n'est pas favorable. Un vrai coup dur pour les passionnés qui espéraient profiter de l'un des plus beaux phénomènes astronomiques de l'année en Normandie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ce week-end. Pluie de météores des Géminides : 150 étoiles filantes par heure mais un risque pour la Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple