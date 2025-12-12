Ce week-end. Pluie de météores des Géminides : 150 étoiles filantes par heure mais un risque pour la Normandie

Chaque mois de décembre, les Géminides offrent l'un des plus beaux rendez-vous astronomiques. Contrairement à d'autres pluies de météores issues de comètes, cet essaim provient des poussières laissées par l'astéroïde 3200 Phaéton. En entrant dans l'atmosphère, ces particules se consument lentement, produisant des traînées lumineuses souvent colorées, allant du jaune au vert.

Avec un radiant situé dans la constellation des Gémeaux, ce phénomène est particulièrement stable d'une année à l'autre, ce qui en fait un événement incontournable pour les observateurs comme pour les curieux.

Pic d'activité dans la nuit du 13 au 14 décembre

En 2025, l'essaim reste actif plusieurs jours, mais c'est bien dans la nuit du 13 au 14 décembre que le maximum est attendu.

Dans des conditions idéales, les Géminides peuvent atteindre 100 à 150 météores par heure, faisant de cette pluie l'une des plus intenses visibles depuis la Normandie.

Autre bonne nouvelle : la Lune n'est éclairée qu'à 30 %, une luminosité faible qui aurait dû offrir un parfait contraste avec les étoiles filantes.

Comment réussir l'observation en Normandie (si la météo le permet)

Pour profiter pleinement du spectacle, les spécialistes recommandent :

S'éloigner de la pollution lumineuse

Les villes et zones industrielles écrasent la lumière des météores. Il faut privilégier les campagnes normandes, plages isolées ou hauteurs dégagées.

Regarder vers l'est et le haut du ciel

Pas besoin de télescope : un large champ de vision suffit. Les météores apparaissent partout dans le ciel, pas seulement du côté des Gémeaux.

S'équiper pour une longue nuit

Décembre est assez froid et humide en Normandie : vêtements chauds, couvertures, transat et boisson chaude sont indispensables pour une observation prolongée, surtout entre 2h et 4h du matin, période la plus favorable.

Météo en Normandie : un spectacle menacé ?

Et c'est là que tout se complique.

Selon les premières prévisions de Météo-France, la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre pourrait être pluvieuse sur l'ensemble de la région, accompagnée d'un ciel très nuageux.

Autrement dit… les chances d'observer le maximum des Géminides s'annoncent très faibles.

Des éclaircies restent toujours possibles, mais pour l'instant, la tendance n'est pas favorable. Un vrai coup dur pour les passionnés qui espéraient profiter de l'un des plus beaux phénomènes astronomiques de l'année en Normandie.