Château-Gontier. Damso, Charlotte Cardin, Helena… Le V and B Fest dévoile 19 premiers noms pour 2026

Loisir. Le V and B Fest revient du 20 au 23 août 2026 à Château-Gontier. Le festival a dévoilé les 19 premiers artistes à l'affiche de sa 6e édition et promet un grand spectacle.

Publié le 12/12/2025 à 14h09 - Par Simon Lebaron
Des milliers de festivaliers sont attendus pour la 6e édition du V and B Fest du 20 au 23 août 2026. - Le Haut-Anjou

Les premiers noms sont connus. Le V and B Fest a dévoilé les 19 premiers artistes et groupes qui seront présents du jeudi 20 au dimanche 23 août 2026 pour la 6e édition du festival à Château-Gontier. Cette première vague, qui concerne essentiellement les scènes Château et Médiator, se veut "éclectique, originale et surprenante".

Matt Pokora le jeudi

Le festival partira sur les chapeaux de roues avec la présence dès le premier soir de Matt Pokora. Le chanteur s'arrêtera sur la scène Château pendant la pause estivale de son Adrénaline Tour pour le plus grand plaisir des fans. Les groupes Feu ! Chatterton et Parcels, ainsi que la chanteuse Suzane complètent pour l'instant l'affiche du jeudi.

Le vendredi avec Damso et Charlotte Cardin

Dans cette première vague de noms, quatre concerts ont également été annoncés pour la soirée du vendredi. L'emblématique groupe de reggae français Dub Inc se produira sur la scène Médiator tandis que le rappeur Damso et la chanteuse canadienne Charlotte Cardin monteront sur la scène château, tout comme le rappeur Vald accompagné des producteurs Vladimir Cauchemar et Todiefor.

Le rappeur PLK le samedi

C'est la journée avec le plus d'artistes annoncés pour le moment. Ils sont au nombre de sept, le rappeur PLK en tête d'affiche et attendu sur la scène château, à l'instar de la Belge Charlotte de Witte, figure de la techno mondiale. La scène Médiator sera animée par le reggae du groupe Groundation, la musique électronique de Thylacine et la "techno gauloise" de Bardix le Gaulois, ainsi qu'un concert commun des groupes Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou.

Helena, Tayc et l'Américain Moby, le dimanche

Pour clore les festivités, le V and B Fest a programmé trois DJs à l'affiche du dimanche : le Français The Avener, l'Allemand Paul Kalkbrenner et l'Américain Moby, l'une des figures majeures de la musique électronique mondiale depuis les années 90. La star montante Helena, participante de la Star Academy en 2023, et le chanteur RnB Tayc complètent la soirée.

Plusieurs milliers de festivaliers ont déjà réservé leur pass sur la billetterie en ligne, ouverte depuis le 21 novembre.

