Près de Rouen. Le chanteur Keen'v en dédicace samedi

Avis aux fans ! Le magasin Cultura de Barentin situé au sein de la zone commerciale du Parvis des senteurs, va accueillir le chanteur normand Keen'V samedi 13 décembre de 15h à 17h pour une séance de dédicaces. L'occasion pour l'artiste de présenter son douzième opus "IV Saisons". Sorti le 28 novembre dernier, il se compose de 12 titres, chacun représentant un mois de l'année et rattaché à une saison. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Un concert programmé à Rouen

Keen'V se produira sur la scène du Zénith de Rouen jeudi 15 avril 2027 à 20h dans le cadre de sa tournée "A nos 20 ans".