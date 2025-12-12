La fermeture temporaire n'aura duré que trois jours. La piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair rouvre vendredi 12 décembre ses portes au public, après qu'une fuite de bouteille de gaz chloré a été signalée mardi dernier, 9 décembre.

La sécurité confirmée

Caen la Mer avait promis une réouverture de l'enceinte "une fois la sécurité confirmée", c'est à présent chose faite.

Après une phase complète de vérifications techniques, la communauté d'agglomération annonce, ce vendredi 12 décembre, que l'ensemble des installations a été contrôlé et est pleinement fonctionnel. Les usagers sont remerciés pour leur patience durant cette période de fermeture.