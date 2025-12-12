En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Près de Caen. La piscine Montmorency rouvre au public ce vendredi 12 décembre

Sécurité. Après avoir fermé ses portes pour une fuite de bouteille de gaz chloré signalée ce mardi 9 décembre, la piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair rouvre ce vendredi au public.

Publié le 12/12/2025 à 09h13, mis à jour le 12/12/2025 à 09h36 - Par Léo Besselievre
La piscine Montmorency ne rouvrira pas comme c'était prévu fin février en raison d'aléas sur le chantier de rénovation. - Caen la Mer

La fermeture temporaire n'aura duré que trois jours. La piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair rouvre vendredi 12 décembre ses portes au public, après qu'une fuite de bouteille de gaz chloré a été signalée mardi dernier, 9 décembre. 

La sécurité confirmée

Caen la Mer avait promis une réouverture de l'enceinte "une fois la sécurité confirmée", c'est à présent chose faite. 

Après une phase complète de vérifications techniques, la communauté d'agglomération annonce, ce vendredi 12 décembre, que l'ensemble des installations a été contrôlé et est pleinement fonctionnel. Les usagers sont remerciés pour leur patience durant cette période de fermeture. 

 

