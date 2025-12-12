Cotentin. Une femme grièvement blessée dans un accident entre deux voitures

Un grave accident s'est produit à Sainte-Marie-du-Mont, au-dessus de Carentan-les-Marais, au lieu-dit La Madeleine, entre deux véhicules, jeudi 11 décembre vers 11h. Alertés, 11 sapeurs-pompiers de Carentan, Picauville et Valognes sont intervenus, avec l'appui du Samu 50.

Deux victimes, dont une grave

"Le bilan victimaire définitif fait état de deux victimes", indiquent les secours. Une femme de 88 ans a été grièvement blessée et transportée par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes vers l'hôpital de Saint-Lô. L'autre victime, une femme de 80 ans, a été évacuée dans un état léger vers le centre hospitalier de Valognes.