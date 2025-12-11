Sécurité. "Une brique indispensable" : la présidente de l'Assemblée nationale en déplacement à la prison de Condé-sur-Sarthe

Alors que les députés s'apprêtent à débattre sur la lutte contre le narcotrafic, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, était en déplacement au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, jeudi 11 décembre. La prison accueille des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France.

"Une mobilisation impeccable"

Accompagnée du sous-préfet Marc André ou encore de Joaquim Pueyo, président de la Communauté urbaine d'Alençon, Yaël Braun-Pivet a visité le nouveau Quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de la prison de Condé-sur-Sarthe. "Le régime carcéral qui a été mis en place ici s'inscrit dans la politique de lutte que l'on mène contre le narcotrafic, déclare la présidente de l'Assemblée nationale. Il était intéressant de voir comment le quartier, nouvellement aménagé, fonctionne", poursuit-elle.

Les détenus incarcérés au QLCO de la prison de Condé-sur-Sarthe, fréquemment fouillés, ne peuvent en aucun cas communiquer avec l'extérieur. "C'est sûr à 100%, affirme Yaël Braun-Pivet. Dans les maisons d'arrêt, on sait que des téléphones sont souvent confisqués. Ici, aucun téléphone n'a été saisi depuis l'arrivée des détenus car il y a une vraie étanchéité et une mobilisation impeccable des agents. Ce dispositif est une brique qui nous manquait et qui est aujourd'hui indispensable", affirme l'élue.

"Poursuivre dans ce sens"

La présidente de l'Assemblée nationale se réjouit de l'efficacité du QLCO de Condé-sur-Sarthe, également équipé d'une salle de visioconférence pour éviter les transferts judiciaires et sanitaires. "Il faut éviter au maximum les transferts, c'est une zone de fragilité, assure Yaël Braun-Pivet. Il faut au maximum avoir recours à la visioconférence et il faut poursuivre dans ce sens. Je sais qu'il y a parfois des réticences mais il faut penser à ce que cela signifie de faire sortir ce type de détenus. Nous devons protéger les personnes qui nous protègent", poursuit-elle.

Mercredi 17 décembre, le gouvernement exposera sa politique en matière de lutte contre le narcotrafic avant d'inciter les députés au débat. Le 29 avril, l'Assemblée nationale avait largement adopté une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. "C'est elle qui a permis la création de ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée", explique Yaël Braun-Pivet, avant d'ajouter qu'un parquet national pour lutter contre le crime organisé entrera en application dès le mois de janvier 2026.