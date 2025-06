Extraction de Mohamed Amra. "Il n'y a rien de mieux que la visio", réagit un agent pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe

Mohamed Amra doit être extrait du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne) dans le courant de la semaine prochaine pour être transféré à Paris. Il doit être entendu par un juge d'instruction sur son évasion au péage d'Incarville en mai 2024, qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires. "Je ne comprends pas quelles sont les difficultés rencontrées avec la visioconférence, souligne un surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe, pour qui la visio est utilisable à volonté et sécurisée".

"Quand on sait les dangers qu'il pourrait y avoir, le choix est vite fait"

Selon lui, l'établissement de haute sécurité situé près d'Alençon est déjà équipé pour réaliser les audiences de ses détenus en visioconférence. "Ça a un coût, mais quand on sait le prix des transferts, les moyens à mettre et les dangers qu'il pourrait y avoir, le choix est vite fait : la visio, pour nous, il n'y a rien de mieux", appuie l'agent pénitentiaire, rejoint dans ses propos par Gérald Darmanin. "La loi narcotrafic, qui doit entrer en vigueur au mois de juin, permettra demain de faire ces auditions en visio, ce qui empêchera ces efforts d'argent déployés pour ce monsieur qui ne le mérite pas", a indiqué le ministre de la Justice, invité du 20h de TF1, mardi 3 juin.

Une extraction "dans des conditions de sécurité hors normes"

L'extraction de Mohamed Amra se fera "dans des conditions de sécurité hors normes", selon le garde des Sceaux qui n'a pas voulu détailler le dispositif de sécurité. "Ça risque de ne pas être du ressort de notre ministère", souligne le surveillant de Condé-sur-Sarthe, peu inquiet malgré le tragique événement d'Incarville. "On a eu des profils encore plus gros avant lui, rappelle l'agent pénitentiaire. On a toujours su mettre la sécurité nécessaire pour que tout se passe bien."