Rouen. Plus d'un an et demi après l'accident ayant fragilisé une de ses poutres, les travaux du pont Guillaume Le Conquérant enfin lancés

L'accident remonte au 24 décembre 2023. La grue d'une péniche s'encastrait dans le pont Guillaume Le Conquérant à Rouen. L'accident avait alors entraîné la fermeture de l'ouvrage pendant plusieurs jours avant la réouverture du pont sur une seule voie (dans le sens rive droite vers rive gauche). Cette situation perdure ainsi depuis plus d'un an et demi maintenant. Après une longue phase d'études, les travaux de réhabilitation ont enfin commencé. Le chantier a été lancé lundi 28 juillet et doit se poursuivre sur les 4 prochains mois. Il s'agit de remplacer la poutre de rive située au milieu du pont et endommagée par la grue. "La grue est venue perforer la poutre sur 10 mètres environ ce qui a déformé la poutre et ses renforts", explique Alexandre Burban, directeur des ouvrages d'art à la Métropole de Rouen.

En plus d'être particulièrement emprunté, ce pont a cette particularité de pouvoir accueillir des charges très lourdes. "C'est un pont qui est appelé à recevoir les plus gros convois exceptionnels qui existent en France et c'est le seul du genre entre Paris et Le Havre." Il s'agit de rendre au pont cette fonctionnalité dans les deux sens de circulation. Depuis l'accident, les convois exceptionnels ne peuvent circuler que de nuit et éventuellement accompagné de la police en cas de circulation de la rive gauche vers la rive droite, axe normalement condamné.

Des impacts limités pendant les travaux

Pour les automobilistes, la circulation pourra toujours se faire sur une voie comme c'est le cas depuis un an et demi mais la Métropole de Rouen prévoit tout de même 10 nuits de fermetures du pont pendant le mois de septembre et le mois d'octobre. Cette période correspond au début des travaux de soudure. Lors de cette phase "nous avons besoin pour la qualité des soudures de ne pas générer de vibrations sur le pont, donc pas de circulation pendant ces 10 nuits", précise Alexandre Burban.

En revanche, étant donné que le chantier se situe sur la piste cyclable, les vélos seront déroutés vers le pont Jeanne d'Arc. Quant aux piétons, ils pourront toujours circuler sur l'autre trottoir. Le coût du chantier est estimé à environ un million d'euros. Une fois les travaux achevés et le montant global de la réhabilitation déterminée, la Métropole devrait engager les procédures d'assurance pour le remboursement des frais de réparation et ainsi engager la responsabilité du propriétaire de la péniche, auteur de l'accident.