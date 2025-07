Agglo du Havre. Nouvelles lignes, arrêts supprimés… Le réseau de bus LiA s'adapte aux travaux du tram

Les travaux pour aménager la troisième ligne de tramway vont s'intensifier à la rentrée, au Havre. A partir de 2027, elle permettra de rejoindre Montivilliers depuis la station Vallée Béreult, en passant par la gare du Havre et la commune d'Harfleur. Le réseau de bus LiA évolue pour s'adapter au chantier, à compter du 1er septembre prochain, avec des modifications importantes notamment dans le secteur de la Brèque.

Terminus Soquence pour la C2

Ainsi, le terminus de la ligne C2, qui relie Le Havre à Gonfreville, sera désormais à Soquence. Elle ne desservira plus les arrêts Cœur Historique, Pl. d'Armes, Mayville, St-Sauveur, Grenouillère, Le Mignot, Côtes Blanches, Côte de l'Estuaire, Les Charmettes, Pl. Colombier, Gustave Courbet, Camp Dolent et Parc de l'Estuaire. Les usagers devront se reporter sur la ligne 10 et la nouvelle ligne 20.

Dans la direction Grand Quai, les arrêts Pl. de Graville, J. Deschaseaux, Dr Lamaze, Vélodrome et Grandes Maisons ne seront pas desservis. Il faudra se reporter sur les arrêts Soquence, Chapelle, J. Deschaseaux, L. Lagrange et Pl. de Graville situés rue du Commandant Abadie et sur l'avenue Léo Lagrange.

A Harfleur et Gonfreville

La ligne C5 est elle aussi modifiée, avec un terminus à La Voûte. Elle ne dessert plus l'arrêt Cœur Historique à Harfleur. La ligne C5 en direction de Dollemard dessert désormais l'arrêt F. Engels (ligne 17), puis le 2e arrêt F. Engels (possibilité de correspondances avec les lignes 10, 17, 11 et 21) avant de prendre la RD6015 et rejoindre son itinéraire habituel.

Beaucoup d'évolutions aussi sur la ligne 10, qui relie Le Grand Hameau au parc de l'Estuaire, avec des arrêts supprimés sur cette ligne (P. Picasso et J. Mermoz) ou déplacés (A. Gide) et cinq nouveaux arrêts créés pour favoriser l'accès aux commerces et au collège Pablo Picasso : Cœur Historique, St Martin, La Forge, La Voûte, F. Engels.

Les communes d'Harfleur et de Gonfreville (photo) sont particulièrement impactées. - Célia Caradec

La ligne 12 ne dessert plus les arrêts d'Harfleur : Cœur Historique, St Martin et La Forge et passe désormais par la RD6015

La ligne 17 dessert de nouveaux arrêts : Lt Clérivet, E. Quinet, Abbaye de Graville, Bois Cody, R. Cance, A. Barbès, Verdun, Bonsecours, Graville, A. Blanqui, Stade Océane. Elle ne dessert plus les arrêts Cœur Historique, St Martin, La Forge.

Des modifications sont aussi prévues à la marge sur les lignes 11, 16 et 21 avec la création de nouveaux arrêts.

De nouvelles lignes à Harfleur…

Des lignes sont par ailleurs créées pendant cette période de travaux.

La ligne 20, qui circulera de 5h à 23h, partira du poteau d'arrêt provisoire rue Jean Barbe, près de la place d'Armes, à Harfleur, pour rejoindre Gonfreville-l'Orcher via l'avenue Marcel Le Mignot puis la Côte de l'Estuaire. Elle emprunte ensuite l'avenue Jacques Eberhard, l'avenue du Camp Dolent pour enfin rejoindre la RD6015 jusqu'à la gare du Havre.

Les personnes voyageant avec la ligne C2 entre Gonfreville-l'Orcher, Harfleur et la gare du Havre, il faut se reporter sur cette ligne.

Une navette NB desservira des arrêts entre Jean Mermoz et La Forge. - Célia Caradec

Une navette, baptisée NB, circulera dans le secteur de Beaulieu, à Harfleur. Elle dessert entre les arrêts J. Mermoz, A. Gide, Josette, Faïencerie, P. Picasso, F. Engels, La Voûte et La Forge, avec un véhicule de neuf places.

… et sur la zone industrielle

La ligne 25 a été créée pour relier la gare du Havre à la zone industrialo-portuaire. Son itinéraire est le même que la ligne 15, jusqu'à Total Raffinage (avec un passage également par les arrêts à C. de Gaulle et H. Mehl via le pont 8 uniquement sur demande). La ligne poursuit son itinéraire jusqu'à Renault Usine. Le reste de la zone industrielle est desservi à la demande, jusqu'au Parc du Hode.

Les lignes 15 et 25 partent en décalé de la gare du Havre, pour assurer une liaison par bus toutes les 15 minutes en direction de Total Raffinage.

Toujours pour les travailleurs, sur la zone portuaire, la ligne 18 ne dessert plus l'arrêt Port 2 000 Compagnie Industrielle Maritime. Elle assure le trajet entre la gare du Havre et le Terminal de l'Europe, pour ensuite passer à la demande en direction du Terminal Roulier.

Des modifications sont prévues sur la zone industrialo-portuaire. - Célia Caradec

Pratique. Retrouvez les modifications en détail sur le site transports-lia.fr