Fécamp Caux Littoral. Les centres de loisirs de l'agglo font la joie des enfants

Loisir. Durant les vacances de juillet et août, l'agglomération de Fécamp accueille plus de 150 jeunes dans ses centres de loisirs de Froberville et de Valmont. De quoi occuper au mieux ces enfants de 6 à 12 ans, garantis de ne pas s'ennuyer pendant leurs congés.