Fécamp. Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]

Elles connaissent un vrai succès depuis quelques années maintenant : les randonnées guidées et gratuites de Fécamp Caux Littoral (Seine-Maritime). Le programme 2019 prévoit 26 balades thématiques au départ de nombreuses communes de l'agglomération, entre avril et octobre.

Entre patrimoine, nature et terroir

Les thèmes abordés sont très variés : le patrimoine et l'histoire de la région (le lait de Mai, 100 ans à Fécamp, Eugène Delacroix, les écrivains célèbres, les clos-masures, l'impressionnisme ou encore la maison des croyances), la nature (la vallée de la Valmont, nettoyage de la plage ou encore la valleuse des Grandes-Dalles), le terroir (les fromages ou encore la pomme) et des atypiques comme une rando'troc ou un quiz sur la Normandie.

Des balades de sept à huit kilomètres

Les randonnées durent en moyenne entre deux heures trente et trois heures pour un parcours entre sept et huit kilomètres (les nocturnes sont plus courtes et quatre balades sont plus longues de dix à douze kilomètres). Les randonnées sont gratuites (voir exceptions ci-dessous). Une inscription à l'office intercommunal de tourisme de Fécamp est demandée pour les quatre randonnées nocturnes et les deux balades à la journée.

Programme complet 2019

AVRIL

• Dimanche 21 - " Grande randonnée de 10 km "



Départ 9h30, parking du château à Maniquerville

• Dimanche 28 - " Sur les traces d'Eugène Delacroix "



En août 1814, Eugène Delacroix, adolescent de 15 ans, découvre Valmont lors d'une visite chez son oncle. Marchez sur ses traces dans ses lieux de promenade préférés !

Départ 9h30, parking de la mairie de Valmont

MAI

• Mercredi 1er - " Le lait de Mai " (sur inscription) *



Visite à la ferme autour du thème du " lait de Mai " : chargée de symboles, la nuit du 30 avril au 1er mai était le passage du sommeil de la nature vers le renouveau, dans la tradition populaire.

Départ 14h30, 2 route d'Yport à Epreville

• Dimanche 12 - " La vallée de la Valmont "



Au fil de cette balade, vous découvrirez la majestueuse vallée de la Valmont, ses différents paysages et son riche patrimoine.

Départ 9h30, mairie de Colleville

• Dimanche 26 - " 100 ans à Fécamp "



Une balade dans Fécamp, en présence de Nicolas Leroux, auteur de l'ouvrage " 100 ans de changements ".

Départ 9h30, parking de la Mâture à Fécamp

JUIN

• Dimanche 9 - " Sur les pas des moines "



Profitez de cette promenade pour marcher " sur les pas des moines " à Riville…

Départ 9h30, église de Riville

• Dimanche 23 - " Rando'troc "



Apportez un objet à échanger (livre, CD, DVD …) !

Départ 9h30, salle des fêtes d'Angerville-la-Martel

• Samedi 29 - " Agissons pour la nature ! " (sur inscription)



Au cours de cette randonnée en bord de mer, nous ramasserons les déchets sur la plage. Dans le cadre du programme d'animation des Espaces Naturels Sensibles du Département de Seine-Maritime.

Départ 14h30, parking de la Mâture à Fécamp

JUILLET

• Dimanche 7 - " Les clos-masures "



Cette balade, en présence du Président de l'association " Clos-masure : racines et avenir de Caux " vous permettra de tout savoir sur le " clos-masure ", emblématique du Pays de Caux.

Départ 9h30, église de Thérouldeville

• Dimanche 14 : " Les écrivains célèbres "



" Je me rappelle le banc de Fécamp qui me servait de navire et le peuplier où je grimpais " écrit Guy de Maupassant lors d'un séjour à Fécamp en 1884… Partons à la rencontre de ces écrivains célèbres qui ont sillonné les chemins de la côte d'Albâtre.

Départ 9h30, mairie de Vattetot-sur-Mer

• Vendredi 19 : " Randonnée nocturne surprise " (sur inscription)



Au cours de cette soirée, vous découvrirez le monde secret de la nuit au cœur de la nature…

Départ 21h30, église de Ganzeville

• Dimanche 21 : " Saveurs et savoir- faire locaux "



Partons à la découverte des saveurs et savoir- faire locaux : sucré, salé, fumé…

Départ 9h30, église de Criquebeuf-en-Caux

• Mardi 23 : Randonnée nocturne " Le Labyrinthe " (sur inscription)



Lors de cette balade, aventuriers, familles, amis, petits et grands, vous pourrez faire un détour par le Labyrinthe des Dalles (prévoir 4,50 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de 3 à 12 ans).

Départ 21h30, parking du Labyrinthe des Dalles à Sassetot-le-Mauconduit

• Dimanche 28 - " Rando Maison des Croyances et pique-nique " (sur inscription)



Lors de cette randonnée de 12,7 km, vous apprendrez à mieux connaître les communes d'Elétot et Saint-Pierre-en-Port. Et la Maison des Croyances vous ouvrira ses portes dans l'après-midi pour une visite d'1h30 (prévoir 4 € par adulte, et 1,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans). N'oubliez pas votre pique-nique !

Départ 9h30, église d'Eletot

AOUT

• Dimanche 4 - " La Normandie, berceau de l'impressionnisme "



Les paysages de la Normandie ont attiré de grands peintres. Quelles grandes toiles ont été créées ici ?

Départ 9h30, Casino d'Yport

• Vendredi 9 - " Randonnée nocturne surprise " (sur inscription) *



Au cours de cette soirée, vous découvrirez le monde secret de la nuit au cœur de la nature…

Départ 21h30, église d'Ancretteville-sur-Mer

• Samedi 10 - " La faune et la flore de la valleuse " (sur inscription) *



Au cours de cette balade sur le littoral, la faune et la flore de la valleuse des Grandes-Dalles vous seront présentées. Dans le cadre du programme d'animation des Espaces Naturels Sensibles du Département de Seine-Maritime.

Départ 14h30, église de Saint-Pierre-en-Port

• Dimanche 11 - " La pomme "



Les usages de la pomme, fruit savoureux cultivé en Normandie.

Départ 9h30, église de Gerville

• Mardi 13 - " Randonnée nocturne " Le Labyrinthe " (sur inscription) *



Lors de cette balade, aventuriers, familles, amis, petits et grands, vous pourrez faire un détour par le Labyrinthe des Dalles (prévoir 4,50 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de 3 à 12 ans).

Départ 21h30, parking du Labyrinthe des Dalles à Sassetot-le-Mauconduit

• Dimanche 18 - " Les fromages de Normandie "



La route AOP des fromages de Normandie, un moteur pour l'économie locale et un plaisir pour les papilles…

Départ 9h30, mairie de Toussaint

• Dimanche 25 - " Vélorail et pique-nique " (sur inscription) *



Venez profiter de cette journée pour vous initier au vélorail (participation de 7 €), et vous balader sur Etretat (randonnée de 12 km). Prévoir son pique-nique.

Départ 9h30, gare des Loges

SEPTEMBRE

• Dimanche 8 - " Les superstitions "



Parlons des superstitions à travers le monde.

Départ 9h30, Centre culturel " le lien des temps " à Sainte-Hélène-Bondeville.

• Dimanche 22 - " Grande randonnée de 10 km "



Départ 9h30, église de Senneville-sur-Fécamp

• Dimanche 29 : " Quiz sur la Normandie insolite "



Venez tester vos connaissances sur la Normandie !

Départ 9h30, église de Contremoulins

OCTOBRE

• Dimanche 20 - " Quiz 4 saisons "



Les spécificités des saisons en question !

Départ 9h30, église de Froberville

• Dimanche 27 - " Les métiers d'autrefois "



Une balade à la découverte des métiers d'autrefois !

Départ 9h30, école de Theuville-aux-Maillots

