Granville. Voiles de travail : le rendez-vous des vieux gréements

Loisir. La 13e édition du festival des Voiles de Travail investit le port de Granville du mercredi 20 au dimanche 24 août. Au programme : des vieux gréements à visiter, des balades en mer, des activités pour toute la famille et des produits de la mer à déguster.

Publié le 16/08/2025 à 11h30 - Par Erwan Dodard
Granville. Voiles de travail : le rendez-vous des vieux gréements
La Croix du Sud III est l'un des vieux gréements présents à Granville pour les Voiles du travail, du mercredi 20 au dimanche 24 août. - Jean-Marie Déan

Du mercredi 20 au dimanche 24 août, le festival des Voiles de Travail revient pour sa 13e édition dans le port de Granville. Une quinzaine de vieux gréements, dont La Croix du Sud III (photo), seront rassemblés et proposeront visites à quai, découverte de la voile et balades en mer. Réunis dans un village, des commerçants proposeront des produits de la mer. Le Repaire des Moussaillons, espace dédié aux jeux, propose de nombreuses activités pour les enfants comme de l'accrovoile - de l'escalade sur les mâts - ainsi qu'un escape game et une chasse au trésor. Des spectacles, concerts et expositions sont aussi au programme.

Visite du festival avec Mélaine Talon

Pratique. Billetterie sur festivaldesvoilesdetravail.fr

