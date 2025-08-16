Granville. Voiles de travail : le rendez-vous des vieux gréements

Du mercredi 20 au dimanche 24 août, le festival des Voiles de Travail revient pour sa 13e édition dans le port de Granville. Une quinzaine de vieux gréements, dont La Croix du Sud III (photo), seront rassemblés et proposeront visites à quai, découverte de la voile et balades en mer. Réunis dans un village, des commerçants proposeront des produits de la mer. Le Repaire des Moussaillons, espace dédié aux jeux, propose de nombreuses activités pour les enfants comme de l'accrovoile - de l'escalade sur les mâts - ainsi qu'un escape game et une chasse au trésor. Des spectacles, concerts et expositions sont aussi au programme.

Pratique. Billetterie sur festivaldesvoilesdetravail.fr