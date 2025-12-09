Granville. Le port de plaisance reçoit la certification "Ports Propres"

Après Saint-Vaast-la-Hougue et Barneville-Carteret, Granville décroche à son tour la certification environnementale “Ports Propres”.

Une récompense qui salue plusieurs années d'efforts pour améliorer la gestion écologique du port de plaisance granvillais.

Le Département de la Manche vise désormais la certification de ses 14 ports départementaux. Plusieurs sites ; Port-Bail-sur-Mer, Diélette, les ports de la Hague et du Val-de-Saire, ainsi que Barfleur, sont déjà engagés dans la démarche.

Avec Granville, ce sont désormais 123 ports de plaisance certifiés en France, et seulement trois en Normandie.