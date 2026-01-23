En ce moment Il nous faut (VF) Elisa TOVATI
Alençon. Plus de 80 attractions : la foire de la Chandeleur revient en face du parc des expositions Anova !

Loisir. La fête foraine de la Chandeleur est de retour sur l'esplanade du Hertré, à Alençon. Plus de 80 attractions sont à découvrir du 24 janvier au 15 février.

Publié le 23/01/2026 à 12h10 - Par Martin Patry
Alençon. Plus de 80 attractions : la foire de la Chandeleur revient en face du parc des expositions Anova !
La fête foraine de la Chandeleur est de retour à Alençon ! - Martin Patry

Comme chaque année, il y a des nouveautés à la fête foraine de la Chandeleur, à Alençon. "On a de la chance, la foire est toujours attractive, sourit Steven Brossier, membre du comité d'organisation de l'événement. Cette année, on a un grand huit mais aussi une grande roue. On a également un bateau pirate qui fait le pendule de droite à gauche. C'est l'un des plus gros d'Europe", affirme le forain.

Une journée inclusive

Au total, plus de 80 attractions sont à découvrir du 24 janvier au 15 février. De nombreux événements sont également organisés. "On organise une parade Disney dimanche 25 janvier avec des mascottes qui vont déambuler parmi les gens, explique Steven Brossier. Le week-end suivant, l'influenceur Joseph Schmitt va venir nous rendre visite pour une séance de dédicaces", poursuit-il.

Grande nouveauté cette année, les forains vont proposer une journée inclusive pour les personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme, mercredi 4 février. "On va baisser le son et la vitesse de nos manèges et on va organiser ça en tout début de journée pour éviter le facteur foule, qui peut être stressant, détaille Steven Brossier. On a déjà fait ça dans d'autres villes et ça se passe super bien. Pour la plupart des visiteurs autistes, c'est d'ailleurs leur première expérience dans une fête foraine ou un parc d'attractions", conclut-il.

Tarifs réduits

Les manèges seront accessibles pour les sommes de deux et trois euros le jour de l'ouverture de la foire, samedi 24 janvier. Les forains proposeront aussi des tarifs réduits chaque mercredi.

