[Photos] Calvados. Au coeur du manoir de Coupesarte, en cours de restauration grâce au Loto du Patrimoine

Patrimoine. Grâce à sa nomination au Loto du Patrimoine et aux différents mécènes, les travaux de rénovation du manoir de Coupesarte, situé à Mézidon Vallée d'Auge, ont pu débuter.

Publié le 23/01/2026 à 12h00 - Par Elvire Alix
Le manoir de Coupesarte est atypique. Il est construit en angle droit, avec deux façades appartenant à deux époques différentes. L'aile principale date du XVe siècle, l'aile en retour du XVIIe siècle.

Au cœur du pays d'Auge, à Mézidon Vallée d'Auge, se niche le manoir de Coupesarte, datant du XVe siècle. Classé Monument historique depuis 1947, ce bâtiment emblématique du Calvados est le seul site du département retenu en 2025 par le Loto du Patrimoine et la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Grâce à cette sélection, il bénéficie d'une dotation de 290 000 euros pour sa restauration. Dans la famille de Marie-Paul Boucher depuis les années 1960, le manoir est une demeure chargée d'histoire. "J'y ai habité dans mon enfance, puis avec ma famille. Cela fait 10 ans que l'on n'y habite plus en continu, mais cela reste une maison de famille où l'on se rend régulièrement."

Des rénovations importantes

Afin d'entretenir le bâtiment, Marie-Paul Boucher et sa famille ont entrepris des travaux d'ampleur, qui ont débuté mi-janvier. Le coût de la première partie des travaux s'élève à environ un million d'euros. Outre le Loto du Patrimoine, le projet bénéficie de soutiens financiers provenant de dons privés via la Fondation du Patrimoine, du Conseil départemental, de la Direction régionale des affaires culturelles, mais aussi de l'association Vieilles Maisons Françaises et de l'association américaine French Heritage Society.

Pratique. Allée du Manoir, Coupesarte, Mézidon Vallée d'Auge. Visite libre et gratuite des extérieurs toute l'année.

