[Photos] Calvados. Au coeur du manoir de Coupesarte, en cours de restauration grâce au Loto du Patrimoine

Au cœur du pays d'Auge, à Mézidon Vallée d'Auge, se niche le manoir de Coupesarte, datant du XVe siècle. Classé Monument historique depuis 1947, ce bâtiment emblématique du Calvados est le seul site du département retenu en 2025 par le Loto du Patrimoine et la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Grâce à cette sélection, il bénéficie d'une dotation de 290 000 euros pour sa restauration. Dans la famille de Marie-Paul Boucher depuis les années 1960, le manoir est une demeure chargée d'histoire. "J'y ai habité dans mon enfance, puis avec ma famille. Cela fait 10 ans que l'on n'y habite plus en continu, mais cela reste une maison de famille où l'on se rend régulièrement."

Le charme du manoir de Coupesarte se trouve aussi dans ses douves, qui entourent l'intégralité du bâtiment. Pour Marie-Paul Boucher, "c'est une maison attachante, avec beaucoup d'âme".

Les travaux de l'aile principale datant du XVe siècle ont débuté mi-janvier et se termineront pour l'hiver 2026. Il faudra attendre de récolter de nouveaux fonds pour attaquer le chantier de la deuxième façade.

Des rénovations importantes

Afin d'entretenir le bâtiment, Marie-Paul Boucher et sa famille ont entrepris des travaux d'ampleur, qui ont débuté mi-janvier. Le coût de la première partie des travaux s'élève à environ un million d'euros. Outre le Loto du Patrimoine, le projet bénéficie de soutiens financiers provenant de dons privés via la Fondation du Patrimoine, du Conseil départemental, de la Direction régionale des affaires culturelles, mais aussi de l'association Vieilles Maisons Françaises et de l'association américaine French Heritage Society.

Construction typiquement augeronne, le manoir est fait de pans de bois et de tuileaux décoratifs, des inserts de fragments de tuiles que l'on trouve particulièrement dans le pays d'Auge.

Le manoir est un véritable témoin de l'Histoire. Dans les pièces du haut, des murs peints et vernis datant du XVIIe siècle, mais aussi un carrelage d'époque, avec des pavés faïencés du Pré d'Auge, véritable art normand.

Pratique. Allée du Manoir, Coupesarte, Mézidon Vallée d'Auge. Visite libre et gratuite des extérieurs toute l'année.