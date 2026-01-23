Normandie. La Brittany Ferries organise trois jobs dating : 660 emplois à pourvoir

La Brittany Ferries recrute et charge ses équipes de le faire dans le Calvados, la Manche et en Seine-Maritime. Ainsi, la compagnie maritime propose un panel de postes à pourvoir en Bretagne et en Normandie, avec 660 opportunités à saisir. Elles sont de tous les types : CDI, CDD et alternance. Des emplois dans différents domaines sont disponibles : "Cuisiniers, stewards, aides de cuisine, esthéticiens, infirmiers, mécaniciens, matelots, officiers et officiers électrotechniciens", détaille la Brittany Ferries, qui relie notamment chaque jour Ouistreham à Portsmouth en Angleterre.

Trois rendez-vous en Normandie

Trois jobs dating sont au programme ces prochains jours en Normandie :

jeudi 29 janvier au Havre, de 9h à 17h, au LH Port Center

vendredi 30 janvier à Ouistreham, de 9h à 16h, à la gare maritime.

mercredi 11 février à Cherbourg, de 9h à 17h, à la gare maritime.

Vous échangerez directement avec les équipes des ressources humaines de l'entreprise.