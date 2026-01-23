En ce moment Superstar JAMELIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance

Société. Ce vendredi 23 janvier 2026, une nouvelle dégradation météo est surveillée de près dans l'ouest de la France. Baptisée Ingrid, cette dépression pourrait se renforcer en tempête en arrivant par la Bretagne. En Normandie, la Manche, le Calvados et l'Orne sont déjà placés en vigilance jaune vent, des rafales soutenues sont attendues, en particulier sur le littoral.

Publié le 23/01/2026 à 08h55, mis à jour le 23/01/2026 à 09h08 - Par Mathilde Rabaud
Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance
Dépression Ingrid : risque de vents violents en Normandie, pourquoi la vigilance météo reste de mise. - Torsten Dederichs - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les modèles météo convergent vers l'arrivée d'une dépression active entre vendredi et samedi sur l'ouest du pays. Nommé Ingrid par les services météorologiques espagnols, ce système pourrait évoluer en tempête en abordant la Bretagne.

La Normandie ne se situerait pas sur la trajectoire des rafales les plus extrêmes, mais le scénario reste évolutif. Les prochains calculs des modèles seront déterminants pour affiner l'intensité exacte du phénomène.

Vigilance jaune vent dans la manche : horaires et zones concernées

Dans la Manche, dans l'Orne et dans le Calvados, une vigilance jaune vent est déjà en place vendredi 23 janvier 2026, de 10h à 20h. Le Calvados et la Manche étaient déjà en vigilance jaune mercredi.
Les conditions pourraient devenir plus sensibles en fin de journée, notamment sur les secteurs exposés.

Sur le littoral normand, et particulièrement dans le Cotentin, le vent de sud à sud-ouest pourrait se montrer plus marqué lors des passages les plus actifs.

Rafales attendues : jusqu'à 120km/h sur le littoral normand

Les estimations actuelles font état de :

Dans les terres normandes : rafales généralement comprises entre 80 et 90km/h, localement un peu plus sous les lignes les plus actives.

Sur le littoral, notamment dans la Manche : rafales pouvant atteindre 110 à 120km/h lors des phases les plus exposées.

Ces valeurs restent à confirmer, mais elles justifient une vigilance accrue, en particulier sur les zones côtières.

Un contexte fragile après la tempête Goretti

Cette nouvelle dégradation intervient alors que la végétation reste fragilisée par le récent passage de la tempête Goretti.
Résultat : le risque de chutes d'arbres ou de branches est renforcé, tout comme celui de coupures ponctuelles d'électricité en cas de rafales plus fortes.

La prudence est donc recommandée, notamment lors des déplacements en fin de journée.

Quel temps en Seine-Maritime vendredi et samedi ?

Vendredi, le ciel est couvert le matin, avec des pluies faibles circulant sur l'ensemble du département entre 6h et 12h. L'après-midi, le temps devient plus variable, avec un ciel nuageux et des éclaircies, surtout vers l'ouest de la Seine-Maritime.

Samedi, la journée s'annonce partagée entre nuages et éclaircies, avec des températures fraîches.
Des incertitudes persistent, notamment en fin de journée et en soirée, où certains scénarios envisagent un temps plus humide. La prévision reste susceptible d'évoluer.

Vers un nouvel épisode tempétueux autour du 30 janvier ?

A plus long terme, les dernières simulations laissent entrevoir la possibilité d'un nouvel approfondissement dépressionnaire autour du 30 janvier.
A ce stade, rien n'est acté, mais le contexte météorologique pourrait devenir favorable à un épisode tempétueux plus marqué, selon la trajectoire finale du système.

Les prochains jours seront donc décisifs pour confirmer (ou non) ce scénario.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple