Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance

Les modèles météo convergent vers l'arrivée d'une dépression active entre vendredi et samedi sur l'ouest du pays. Nommé Ingrid par les services météorologiques espagnols, ce système pourrait évoluer en tempête en abordant la Bretagne.

La Normandie ne se situerait pas sur la trajectoire des rafales les plus extrêmes, mais le scénario reste évolutif. Les prochains calculs des modèles seront déterminants pour affiner l'intensité exacte du phénomène.

Vigilance jaune vent dans la manche : horaires et zones concernées

Dans la Manche, dans l'Orne et dans le Calvados, une vigilance jaune vent est déjà en place vendredi 23 janvier 2026, de 10h à 20h. Le Calvados et la Manche étaient déjà en vigilance jaune mercredi.

Les conditions pourraient devenir plus sensibles en fin de journée, notamment sur les secteurs exposés.

Sur le littoral normand, et particulièrement dans le Cotentin, le vent de sud à sud-ouest pourrait se montrer plus marqué lors des passages les plus actifs.

Rafales attendues : jusqu'à 120km/h sur le littoral normand

Les estimations actuelles font état de :

Dans les terres normandes : rafales généralement comprises entre 80 et 90km/h, localement un peu plus sous les lignes les plus actives.

Sur le littoral, notamment dans la Manche : rafales pouvant atteindre 110 à 120km/h lors des phases les plus exposées.

Ces valeurs restent à confirmer, mais elles justifient une vigilance accrue, en particulier sur les zones côtières.

Un contexte fragile après la tempête Goretti

Cette nouvelle dégradation intervient alors que la végétation reste fragilisée par le récent passage de la tempête Goretti.

Résultat : le risque de chutes d'arbres ou de branches est renforcé, tout comme celui de coupures ponctuelles d'électricité en cas de rafales plus fortes.

La prudence est donc recommandée, notamment lors des déplacements en fin de journée.

Quel temps en Seine-Maritime vendredi et samedi ?

Vendredi, le ciel est couvert le matin, avec des pluies faibles circulant sur l'ensemble du département entre 6h et 12h. L'après-midi, le temps devient plus variable, avec un ciel nuageux et des éclaircies, surtout vers l'ouest de la Seine-Maritime.

Samedi, la journée s'annonce partagée entre nuages et éclaircies, avec des températures fraîches.

Des incertitudes persistent, notamment en fin de journée et en soirée, où certains scénarios envisagent un temps plus humide. La prévision reste susceptible d'évoluer.

Vers un nouvel épisode tempétueux autour du 30 janvier ?

A plus long terme, les dernières simulations laissent entrevoir la possibilité d'un nouvel approfondissement dépressionnaire autour du 30 janvier.

A ce stade, rien n'est acté, mais le contexte météorologique pourrait devenir favorable à un épisode tempétueux plus marqué, selon la trajectoire finale du système.

Les prochains jours seront donc décisifs pour confirmer (ou non) ce scénario.