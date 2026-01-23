Mayenne. Un incendie s'est déclaré dans l'ancienne piscine Robert-Buron

La toiture de l'ancienne piscine Robert-Buron à Mayenne a pris feu, jeudi 22 janvier en fin de journée. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et 4 lances à incendie ont été mobilisés dès 17h40 pour intervenir sur le bâtiment d'environ 3 000m2 et éviter un risque de propagation.

400m2 brûlés

Peu après 21h, le feu était en cours d'extinction. Le Sdis de la Mayenne recense une "surface brûlée de 400m2". Le sinistre n'a fait aucune victime.