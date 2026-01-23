En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Port-Jérôme. Arlanxeo : le PSE signé, les premiers départs au printemps

Economie. Le Plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, mercredi 21 janvier, par une partie des organisations syndicales d'Arlanxeo, à Port-Jérôme-sur-Seine. L'entreprise, qui produit du caoutchouc à destination du marché automobile, compte 168 salariés.

Publié le 23/01/2026 à 10h13 - Par Célia Caradec
Port-Jérôme. Arlanxeo : le PSE signé, les premiers départs au printemps
Le PSE a été validé chez Arlanxeo, un nouveau coup dur pour l'industrie à Port-Jérôme. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est l'épilogue d'un peu plus de trois mois de négociations tendues entre salariés et direction. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'Arlanxeo a finalement été adopté, mercredi 21 janvier, signé à contrecœur par la CFE-CGC, syndicat majoritaire, et FO, mais pas par la CGT.

Le jeudi 2 octobre dernier, la société Arlanxeo Elastomères France avait annoncé son intention de cesser son activité sur son site, basé aux confins de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine. Une usine qui transforme le butadiène pour produire du caoutchouc, destiné principalement au marché automobile pour la fabrication de pneus. Elle emploie 168 personnes, sans compter les intérimaires et les salariés des entreprises sous-traitantes.

Premiers départs en mars

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, une vingtaine de personnes bénéficieront d'un congé de fin de carrière, permettant un départ à la retraite anticipé, jusqu'à 7 ans avant leur taux plein. "Les congés de reclassement seront d'une durée de 15 mois pour les moins de 50 ans, 18 mois pour les plus de 50 ans et 21 mois pour les plus de 55 ans", détaille l'hebdomadaire. Les départs se feront en plusieurs phases : une cinquantaine dès la mi-mars 2026, trente-cinq en avril, puis ils s'étaleront jusqu'en septembre. Seule une dizaine de personnes sera maintenue pour procéder au démantèlement du site.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Port-Jérôme. Arlanxeo : le PSE signé, les premiers départs au printemps
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple