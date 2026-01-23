Port-Jérôme. Arlanxeo : le PSE signé, les premiers départs au printemps

C'est l'épilogue d'un peu plus de trois mois de négociations tendues entre salariés et direction. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'Arlanxeo a finalement été adopté, mercredi 21 janvier, signé à contrecœur par la CFE-CGC, syndicat majoritaire, et FO, mais pas par la CGT.

Le jeudi 2 octobre dernier, la société Arlanxeo Elastomères France avait annoncé son intention de cesser son activité sur son site, basé aux confins de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine. Une usine qui transforme le butadiène pour produire du caoutchouc, destiné principalement au marché automobile pour la fabrication de pneus. Elle emploie 168 personnes, sans compter les intérimaires et les salariés des entreprises sous-traitantes.

Premiers départs en mars

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, une vingtaine de personnes bénéficieront d'un congé de fin de carrière, permettant un départ à la retraite anticipé, jusqu'à 7 ans avant leur taux plein. "Les congés de reclassement seront d'une durée de 15 mois pour les moins de 50 ans, 18 mois pour les plus de 50 ans et 21 mois pour les plus de 55 ans", détaille l'hebdomadaire. Les départs se feront en plusieurs phases : une cinquantaine dès la mi-mars 2026, trente-cinq en avril, puis ils s'étaleront jusqu'en septembre. Seule une dizaine de personnes sera maintenue pour procéder au démantèlement du site.