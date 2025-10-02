En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Zone industrielle de Port-Jérôme. Arlanxeo projette de fermer son usine de caoutchouc : plus de 160 postes menacés

Economie. La société Arlanxeo Elastomères a annoncé, jeudi 2 octobre, son intention de cesser son activité dans son usine implantée sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine, d'ici 2027. Ce site voisin d'ExxonMobil, qui produit du caoutchouc à destination du marché automobile, emploie plus de 160 personnes.

Publié le 02/10/2025 à 17h25 - Par Célia Caradec
Zone industrielle de Port-Jérôme. Arlanxeo projette de fermer son usine de caoutchouc : plus de 160 postes menacés
Le site Arlanxeo de Port-Jérôme produit du caoutchouc qui permet de fabriquer des pneus. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un nouveau coup dur dans l'industrie chimique, après l'arrêt des activités d'ExxonMobil Chemicals. La société Arlanxeo Elastomères France annonce, jeudi 2 octobre, son intention de cesser son activité sur son site basé aux confins de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine.

Cette usine transforme du butadiène pour produire du caoutchouc, destiné en grande partie au marché automobile pour la fabrication de pneus. "On nous a annoncé la fermeture pour 2027, 165 personnes sont menacées de licenciement, sans compter les intérimaires et les sous-traitants qui interviennent tous les jours pour des opérations de maintenance ou les services", indique Emmanuel Fontaine, délégué syndical CFE-CGC, l'un des trois syndicats représentatifs du site. L'usine faisait face à "des résultats économiques plus faibles depuis deux ans". Depuis l'arrêt de la production de butadiène chez ExxonMobil, qui acheminait cette matière première par pipe, il était acheminé par wagon, engendrant des coûts supplémentaires.

Un site "structurellement déficitaire"

Pour expliquer cet arrêt de l'activité à Port-Jérôme, l'entreprise évoque la conjoncture mondiale. "L'industrie chimique européenne continue de faire face à une demande faible et persistante et à une baisse de compétitivité, provoquées par la hausse des coûts, le déséquilibre des marchés mondiaux et une pression réglementaire accrue. Ces conditions ont généré une charge importante pour le secteur, tout au long de la chaîne de valeur régionale", justifie Stephan van Santbrink, P.-D.G. d'Arlanxeo, qui évoque dans un communiqué un site cauchois "structurellement déficitaire" malgré les "efforts d'amélioration". Et de poursuivre : "Nous mettrons tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives pour tous les employés concernés."

La direction doit revoir les représentants du personnel jeudi 16 octobre. Malgré les difficultés économiques du secteur, ces derniers ne s'attendaient pas à une annonce aussi brutale.

En France, Arlanxeo Elastomères possède également un site à La Wantzenau, en Alsace.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Zone industrielle de Port-Jérôme. Arlanxeo projette de fermer son usine de caoutchouc : plus de 160 postes menacés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple