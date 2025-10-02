Zone industrielle de Port-Jérôme. Arlanxeo projette de fermer son usine de caoutchouc : plus de 160 postes menacés

C'est un nouveau coup dur dans l'industrie chimique, après l'arrêt des activités d'ExxonMobil Chemicals. La société Arlanxeo Elastomères France annonce, jeudi 2 octobre, son intention de cesser son activité sur son site basé aux confins de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine.

Cette usine transforme du butadiène pour produire du caoutchouc, destiné en grande partie au marché automobile pour la fabrication de pneus. "On nous a annoncé la fermeture pour 2027, 165 personnes sont menacées de licenciement, sans compter les intérimaires et les sous-traitants qui interviennent tous les jours pour des opérations de maintenance ou les services", indique Emmanuel Fontaine, délégué syndical CFE-CGC, l'un des trois syndicats représentatifs du site. L'usine faisait face à "des résultats économiques plus faibles depuis deux ans". Depuis l'arrêt de la production de butadiène chez ExxonMobil, qui acheminait cette matière première par pipe, il était acheminé par wagon, engendrant des coûts supplémentaires.

Un site "structurellement déficitaire"

Pour expliquer cet arrêt de l'activité à Port-Jérôme, l'entreprise évoque la conjoncture mondiale. "L'industrie chimique européenne continue de faire face à une demande faible et persistante et à une baisse de compétitivité, provoquées par la hausse des coûts, le déséquilibre des marchés mondiaux et une pression réglementaire accrue. Ces conditions ont généré une charge importante pour le secteur, tout au long de la chaîne de valeur régionale", justifie Stephan van Santbrink, P.-D.G. d'Arlanxeo, qui évoque dans un communiqué un site cauchois "structurellement déficitaire" malgré les "efforts d'amélioration". Et de poursuivre : "Nous mettrons tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives pour tous les employés concernés."

La direction doit revoir les représentants du personnel jeudi 16 octobre. Malgré les difficultés économiques du secteur, ces derniers ne s'attendaient pas à une annonce aussi brutale.

En France, Arlanxeo Elastomères possède également un site à La Wantzenau, en Alsace.