Nouvel An. Musique, feux d'artifices, carburants : plusieurs interdictions mises en place dans la Manche

Afin que les célébrations de la nouvelle année se passent dans de bonnes conditions et d'assurer la sécurité de chacun, le préfet de la Manche a pris plusieurs arrêtés d'interdiction mardi 30 décembre.

Plusieurs arrêtés d'interdiction

L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégories F2 et F3 sont interdits du mercredi 31 décembre à 8h au vendredi 2 janvier à 8h sur l'ensemble des communes du département de la Manche.

L'acquisition par des particuliers de carburants, produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous forme solide, liquide ou gazeuse, à emporter en contenant transportable, à l'exception des bouteilles de gaz et du carburant à usage domestique, est interdite sur l'ensemble du département du mercredi 31 décembre à 8h au vendredi 2 janvier à 8h.

La tenue des rassemblements festifs à caractère musical de type rave party, teknival ou free-party est interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Manche du mercredi 31 décembre à 12h00 au lundi 5 janvier à 12h.

La circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de la Manche du mercredi 31 décembre à 12h au lundi 5 janvier à 12h.

"Prévenir les accidents"

"Ces dispositions ont pour objectif de prévenir les incidents, les accidents et les atteintes à l'ordre public durant les festivités du Nouvel An", indique le préfet de la Manche.