Nouvel An. Musique, feux d'artifices, carburants : plusieurs interdictions mises en place dans la Manche

Sécurité. Le préfet de la Manche prend des mesures de restriction pour une nuit de la Saint-Sylvestre en toute sécurité.

Publié le 31/12/2025 à 10h02, mis à jour le 31/12/2025 à 10h12 - Par Thierry Valoi
Nuit du nouvel an : des restrictions dans la Manche. - Unsplash

Afin que les célébrations de la nouvelle année se passent dans de bonnes conditions et d'assurer la sécurité de chacun, le préfet de la Manche a pris plusieurs arrêtés d'interdiction mardi 30 décembre.

 Plusieurs arrêtés d'interdiction

  • L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégories F2 et F3 sont interdits du mercredi 31 décembre à 8h au vendredi 2 janvier à 8h sur l'ensemble des communes du département de la Manche.
  • L'acquisition par des particuliers de carburants, produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous forme solide, liquide ou gazeuse, à emporter en contenant transportable, à l'exception des bouteilles de gaz et du carburant à usage domestique, est interdite sur l'ensemble du département du mercredi 31 décembre à 8h au vendredi 2 janvier à 8h.
  • La tenue des rassemblements festifs à caractère musical de type rave party,  teknival  ou  free-party est interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Manche du mercredi 31 décembre à 12h00 au lundi 5 janvier à 12h.
  • La circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de la Manche du mercredi 31 décembre à 12h au lundi 5 janvier à 12h.

"Prévenir les accidents"

"Ces dispositions ont pour objectif de prévenir les incidents, les accidents et les atteintes à l'ordre public durant les festivités du Nouvel An", indique le préfet de la Manche.

Nouvel An. Musique, feux d'artifices, carburants : plusieurs interdictions mises en place dans la Manche
