Caen. Le froid fait le succès des Récré'Days auprès des familles : "En général, c'est la pluie qui est notre meilleur ami !"

Le parking devant le parc des expositions était plein à craquer, vendredi 26 décembre. Avec une température titillant le 0 degré, beaucoup de familles caennaises ont choisi d'emmener leurs enfants aux Récré'Days, un parc de jeux gonflables éphémère, qui s'installe à Caen pendant les vacances scolaires de décembre depuis une décennie.

Des familles venant de toute la région

Marie-France Inne est originaire de l'Eure, à 20km de Rouen. Elle est venue s'occuper de ses petits-enfants, vendredi dernier. Elle qui est pourtant adepte des balades en forêt a choisi les jeux d'intérieur : "On aurait pu aller en extérieur, mais avec la météo, c'était plus compliqué, et puis ils adorent les jeux", dit-elle, en parlant de ses deux petits-fils. Elle y a passé l'après-midi, avant de repartir, sans oublier "une petite crêpe avant de reprendre la route".

Euseline Gachère est également venue occuper ses petits-enfants : "On vient d'Argentan, et vu que ce sont les vacances de Noël, on en profite pour venir ici, au chaud." Avec le froid, elle cautionne qu'il n'est pas très bon de se promener dehors : "Tout le monde y trouve son compte, car ils adorent être ici."

Le parc à jeux éphémère investit tout le hall principal du parc des expositions de Caen. - Léo Besselievre

Côté organisation, Martin Mottais, responsable du parc, se réjouit de revenir chaque année à Caen : "On se déplace aussi à Saint-Brieuc et Lorient sur respectivement les vacances de la Toussaint et de février." Même si les Récré'Days font toujours leur petit effet, il ne s'attendait pas à ce que cette période de froid fasse venir les familles : "En général, c'est la pluie qui est notre meilleur ami !", ironise-t-il. Le parc à jeux gonflables vise toute la famille, mais essentiellement les enfants, dans une ambiance plus chaleureuse qu'a l'extérieur : "Ici, on a du chauffage, donc tout va bien !", ajoute Martin Mottais.