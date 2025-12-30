Normandie. Des kiwis, un coiffeur aux Oscars, le Tour de France... Les coups de cœur 2025 de la rédaction !

2025 touche à sa fin. C'est le moment de jeter un œil dans le rétroviseur. A cette occasion, Tendance Ouest a sélectionné pour vous nos six coups de cœur de l'année. A savourer de nouveau, sans modération !

Un producteur de kiwis dans la Manche !

La Manche est une terre de culture et d'élevage, quasiment un jardin d'éden, où tout pousse, dont des fruits que, à première vue, on n'imagine pas comme le kiwi. Si le fruit vient à l'origine de la Chine, il pousse très bien en Normandie et notamment dans la Manche. Vincent de Brunville a fait ce pari un peu fou il y a 3 ans et il produit ce fruit aujourd'hui dans ses vergers à Lamberville près de Saint-Lô. Il produit pour vendre dans les magasins de la région, et il a ouvert une cueillette au verger, pour conserver un lien avec les clients. Il continue aussi ses expérimentations de fruit à forte valeur ajoutée avec des asiminiers, un arbre d'Amérique du Sud, il produit aussi des pommes et des poires, plus classiques dans la région.

Dans la Manche, Vincent de Brunville produit... des kiwis !

Une basketteuse ornaise brille aux Etats-Unis

Au mois d'avril 2025, l'Ornaise Dominique Malonga a fait ses débuts en WNBA la plus haute ligue de basket féminin aux Etats-Unis. Son nom arrive en 2e position à seulement 19 ans. Dominique Malonga, dont les parents habitent près de Flers, devient la 2e joueuse française de l'histoire à être choisie aussi rapidement à la draft WNBA. Comme on dit, les enfants sont là pour dépasser les parents. La mère aussi a été basketteuse professionnelle le père, basketteur semi-professionnel. Dominique Malonga, quand elle se balade, les Américains s'arrêtent pour lui demander les autographes, c'est déjà une star ici aux Etats-Unis, elle est très connue et elle est encore, on va dire, à 50 % de son potentiel. Et en quelques mois, la jeune joueuse a déjà inscrit son nom sur plusieurs records de précocité en double NBA. En août, Dominique Malonga est devenue la plus jeune joueuse à marquer plus de 20 points en deux matchs consécutifs. Fin juillet, elle devenait aussi la plus jeune joueuse de la ligue à atteindre la barre des 100 points inscrits.

Dominique Malonga, la nouvelle pépite du basket tricolore féminin.

Un coiffeur havrais nommé aux Oscars

Dimanche 2 mars 2025, il y avait un peu de Normandie sur le tapis rouge des Oscars, à Los Angeles. Parmi les nommés à la prestigieuse cérémonie qui rassemble le gratin du cinéma mondial : Emmanuel Janvier, originaire du Havre.

Ce coiffeur spécialisé dans les plateaux de tournage a en effet été remarqué pour son travail sur Emilia Pérez, où il était chargé des coiffures de Karla Sofia Gascon et de Selena Gomez, deux des principales actrices du film de Jacques Audiard.

La rédaction a adoré raconter le métier si singulier d'Emmanuel Janvier, qui a su partager auprès de nous sa passion avec des étoiles plein les yeux, même s'il n'a pas décroché la fameuse statuette.

Depuis, le coiffeur a collaboré aux tournages des séries télévisées comme Surface et Les Trois Brestoises diffusées sur France 2, ou encore au film de Cédric Jimenez Chien 51, avec Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos.

Emmanuel Janvier entouré de Barbara Lépine et Sandra Pouchet, deux coiffeuses havraises qu'il avait emmenées aux Oscars.

Le Tour de France de passage par Rouen...

Ce n'était plus arrivé depuis 2012 et la victoire au sprint à l'époque de l'Allemand André Greipel. Le Tour de France est passé par Rouen, mardi 8 juillet, avec une arrivée au Boulingrin. Une belle fête populaire pour une étape avec un finish spectaculaire et un enchaînement de côtes qui a vu la victoire de Tadej Pogacar, futur vainqueur de cette édition 2025 de la Grande Boucle.

Kévin Vauquelin, ici lors du contre-la-montre à Caen, a brillé sur l'étape entre Amiens et Rouen, arrivant dans le top 10 de la course

... et par le Calvados !

Après Rouen, le peloton cycliste s'est dirigé vers le Calvados, avec un magnifique contre-la-montre à Caen mercredi 9 juillet et une étape entre Bayeux et Vire, en passant par l'Orne, remportée par l'Irlandais Ben Healy au terme d'une course magnifique le jeudi 10 juillet. Mais avant l'explication entre les gros mollets du peloton, les spectateurs rassemblés par milliers au bord des routes ont eu droit au passage de la caravane du Tour. Et, surprise, notre journaliste en faisait partie !

Pour revivre en photos cette étape disputée sous un grand ciel bleu, c'est ici !

Maman va danser, le carton

Le concept arrive tout droit d'Allemagne et a été repris par une association qui s'est créée à Rouen, Maman va danser. Le principe : des soirées réservées aux femmes qui commencent tôt et peuvent aussi potentiellement se terminer tôt, histoire d'être en mesure de se lever le lendemain pour assurer avec les enfants. Les tickets pour les soirées rouennaises ont été vendus à chaque fois en quelques heures, si bien que l'association devrait voir encore plus grand en 2026.