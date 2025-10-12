En ce moment Be Mine Kamrad
Normandie. Quel (bel) homme représentera la région à l'élection de Mister France 2025 ?

Société. L'élection de Mister France Normandie 2025 s'est tenue samedi 11 octobre, à Colleville-Montgomery, dans le Calvados. Elle a consacré Lucas Gridaine, déjà bien classé l'an passé.

Publié le 12/10/2025 à 12h53 - Par Célia Caradec
Lucas Gridaine, Mister France Normandie 2025, entouré de Nicolas Lin, commerçant à Montivilliers (à gauche) et du Rouennais Baptiste Béliard. - Comité Mister France Normandie

Il représentera la région lors de l'élection de Mister France, le samedi 17 janvier, à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine : Lucas Gridaine, originaire de Petit-Couronne, près de Rouen, a été élu Mister France Normandie 2025, samedi 11 octobre. La cérémonie se déroulait dans le Calvados, à Colleville-Montgomery. "Lucas a conquis le jury par son charisme, son éloquence et son engagement envers les valeurs de respect, bienveillance et ouverture d'esprit" indique le comité d'organisation.

Premier dauphin l'an dernier

Le lauréat, âgé de 22 ans, avait déjà décroché l'écharpe de premier dauphin, en 2024. Le jury lui avait alors préféré le Calvadosien Jérémy Petit, qui s'est lui-même classé premier dauphin au concours national.

Cette fois-ci a été la bonne pour Lucas Gridaine, Mister France Normandie 2025.Cette fois-ci a été la bonne pour Lucas Gridaine, Mister France Normandie 2025. - Comité Mister France Normandie

Cette fois, Lucas Gridaine, par ailleurs champion de judo, arrive donc en tête. Il devance le Rouennais Baptiste Béliard, son premier dauphin, et Nicolas Lin, commerçant havrais originaire de Dieppe, qui se classe deuxième dauphin.

Au total, neuf jeunes hommes se sont disputés l'écharpe, sous l'œil de Mister France 2024, Mathieu Bedini.

Cette fois-ci a été la bonne pour Lucas Gridaine, Mister France Normandie 2025. - Comité Mister France Normandie

