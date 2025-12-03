D-Day. Il avait débarqué à Omaha Beach : le vétéran amérindien Charles Norman Shay est mort à 101 ans

Il avait débarqué parmi les premiers sur le sable d'Omaha Beach, au matin du 6 juin 1944. L'Amérindien Charles Norman Shay, né en 1924 dans une réserve de la tribu Penobscot, est décédé ce mercredi 3 décembre à l'âge de 101 ans.

"Il nous a quittés paisiblement, entouré de sa famille et de sa famille adoptive qui l'adoraient, avec la même grâce, la même gentillesse et la même force qui ont caractérisé sa vie inspirante", témoignent ses proches.

Il sera enterré à Omaha Beach

Membre de la première division d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait ensuite participé à la guerre de Corée. Charles Norman Shay était le dernier vétéran amérindien encore en vie. Il a participé à de nombreuses cérémonies commémoratives en Normandie, et habitait depuis quelques années dans la région. Sa sépulture était déjà prête, il sera enterré à Saint-Laurent-sur-Mer.