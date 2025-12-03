Normandie. Un contrôleur intervient et stoppe une tentative de viol sur la ligne Caen - Saint-Lô

L'action de ce cheminot a été héroïque. Selon nos informations, mardi 2 décembre dans la soirée, dans le train sur la ligne entre Caen et Saint-Lô, une tentative de viol a pu être empêchée.

Prudence sur la qualification des faits

Un homme de 24 ans s'en est pris à une jeune femme. L'action du chef de bord a permis d'éviter le pire, selon les passagers, ce qui a été confirmé par la SNCF. Ces derniers l'ont vu intervenir et éloigner le suspect. Le contrôleur a pu "neutraliser" le suspect et appeler les secours. Le mis en cause a été interpellé par la police à l'arrivée du train à Saint-Lô. Une enquête a été ouverte. Le procureur de la République de Coutances, qui souhaite rester prudent sur la qualification des faits, confirme l'interpellation et la garde à vue du suspect.

"Notre priorité absolue est la sécurité de nos clients et de nos agents. Nous saluons le professionnalisme et le sang-froid de notre agent, qui a su réagir avec efficacité pour protéger la victime et faciliter l'intervention des autorités. Nous restons à la disposition des services de police pour les besoins de l'enquête", a réagi la SNCF.