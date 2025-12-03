En ce moment Take me out Franz Ferdinand
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Un contrôleur intervient et stoppe une tentative de viol sur la ligne Caen - Saint-Lô

Sécurité. Une tentative de viol d'une jeune femme a eu lieu mardi 2 décembre à bord du train entre Caen et Saint-Lô. Un contrôleur a pu stopper l'agresseur.

Publié le 03/12/2025 à 17h21 - Par Thibault Lecoq
Normandie. Un contrôleur intervient et stoppe une tentative de viol sur la ligne Caen - Saint-Lô
Une tentative de viol a été stoppée par le courage du chef de bord sur le train Caen - Saint-Lô, mardi 2 décembre dans la soirée.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'action de ce cheminot a été héroïque. Selon nos informations, mardi 2 décembre dans la soirée, dans le train sur la ligne entre Caen et Saint-Lô, une tentative de viol a pu être empêchée.

Prudence sur la qualification des faits

Un homme de 24 ans s'en est pris à une jeune femme. L'action du chef de bord a permis d'éviter le pire, selon les passagers, ce qui a été confirmé par la SNCF. Ces derniers l'ont vu intervenir et éloigner le suspect. Le contrôleur a pu "neutraliser" le suspect et appeler les secours. Le mis en cause a été interpellé par la police à l'arrivée du train à Saint-Lô. Une enquête a été ouverte. Le procureur de la République de Coutances, qui souhaite rester prudent sur la qualification des faits, confirme l'interpellation et la garde à vue du suspect.

"Notre priorité absolue est la sécurité de nos clients et de nos agents. Nous saluons le professionnalisme et le sang-froid de notre agent, qui a su réagir avec efficacité pour protéger la victime et faciliter l'intervention des autorités. Nous restons à la disposition des services de police pour les besoins de l'enquête", a réagi la SNCF.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Un contrôleur intervient et stoppe une tentative de viol sur la ligne Caen - Saint-Lô
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple