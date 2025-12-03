Caen. Le Festival Interstice revient avec une édition spéciale Millénaire

Le festival Interstice présente cette année une édition très spéciale : la 19ᵉ, rebaptisée Interstices 1 000 à l'occasion du Millénaire de Caen. Du 4 au 21 décembre, il proposera au public des œuvres “inclassables”, "des créations qui sortent des circuits traditionnels de diffusion comme les musées ou les galeries", explique David Dronet, le directeur artistique.

Il poursuit : "Les œuvres explorent de nouvelles technologies, mêlant image, son et espace, tout en dialoguant souvent avec le patrimoine." L'objectif : créer des expériences uniques où l'art résonne avec l'architecture, des édifices anciens aux espaces contemporains. Elles traversent plusieurs disciplines et, pour cette édition du Millénaire, interrogent particulièrement les liens entre art et science, grâce à des collaborations entre artistes et chercheurs.

Redécouvrir le patrimoine

Cette année, 80% des œuvres sont produites à Caen et se déploient sur 12 sites différents, de l'ESAM au Pavillon, en passant par le Théâtre des Cordes, le Dôme, ou encore les églises Saint-Nicolas, Saint-Sauveur et le Sépulcre. Chaque installation s'adapte aux espaces qui l'accueillent, offrant au public une expérience immersive et inédite.

Les œuvres se veulent accessibles et interactives, intégrant des éléments familiers du quotidien comme "le téléphone, les réseaux, les algorithmes ou l'intelligence artificielle. Elles offrent aussi l'opportunité de découvrir ou redécouvrir des lieux patrimoniaux sous un angle totalement nouveau", ajoute David Dronet.

Une édition à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent explorer des créations singulières et innovantes au cœur de Caen.