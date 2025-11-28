Télé. Pierre Garnier au cœur de "la pire" et "la plus cruelle" séquence de "Stars à domicile" : Isabelle Ithurburu alerte avant la diffusion

TF1 relance ce vendredi "Stars à domicile", format emblématique des années 2000. Aux côtés de Marine, M. Pokora ou encore Lara Fabian, c'est bien Pierre Garnier, révélé star de la saison 11 de la "Star Academy", qui devrait créer l'un des moments les plus forts de la soirée.

Une séquence tellement intense qu'Isabelle Ithurburu, nouvelle figure du programme, avoue avoir vécu un vrai ascenseur émotionnel.

Un "come-back" très calibré pour TF1

Relancé une première fois en 2022, "Stars à domicile" revient avec une version modernisée, pensée pour renouer avec les grandes émotions qui avaient marqué les années 2001 à 2004.

Marine (gagnante de la douzième saison de la Star Academy"), M. Pokora et Lara Fabian (déjà présente dans l'émission en 2002) ont accepté de surprendre leurs fans. Mais c'est la séquence consacrée à une jeune admiratrice de Pierre Garnier qui a marqué les coulisses.

"C'était le pire" : Isabelle Ithurburu raconte la mise en scène qui a dérapé

Invitée de "Quotidien" le 21 novembre, Isabelle Ithurburu n'a pas caché son trouble face au canular imaginé par la production pour piéger cette fan.

"C'était le pire, celui-là."

"C'était très dur, on a fini par dire 'On n'assume plus' !"

Le principe : faire croire à la jeune fille que sa mère avait obtenu des pass ultra-privés pour assister aux répétitions de Pierre Garnier.

Sauf que l'équipe a poussé le scénario très loin…

Une fausse arnaque, quatre heures de train et des larmes

Selon l'animatrice, les deux femmes ont fait quatre heures de train, persuadées qu'elles allaient rencontrer le chanteur.

A leur arrivée, la production simule alors une fraude : "On découvre que ce sont des faux, qu'il y a un trafic, et qu'elles sont à deux doigts d'être arrêtées, qu'il y a une peine de prison !"

La jeune fan s'effondre, persuadée que sa mère risque la garde à vue. "La petite pleure… Ça nous a brisé le cœur."

"Elle a dit ‘Maman, je m'en fiche de Pierre Garnier, je ne veux pas que tu ailles en prison !'"

Face à l'émotion, Isabelle Ithurburu et Pierre Garnier demandent l'arrêt du canular : "On arrête, on arrête !"

Une séquence forte, qui devrait être l'un des moments les plus commentés de cette nouvelle version de l'émission.

Rendez-vous ce soir à 21h10 sur TF1

Entre nostalgie, émotions fortes et surprises XXL, "Stars à domicile" version 2025 veut frapper un grand coup.

La séquence Pierre Garnier, annoncée comme "la plus cruelle mais la plus émouvante", pourrait bien devenir l'un des extraits les plus partagés de l'année.