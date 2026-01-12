Bayeux. Le broyat des sapins recyclés rendu aux habitants

A Bayeux, les sapins de Noël collectés après les fêtes connaissent une seconde vie. Ils ont été récupérés durant un mois puis broyés afin de produire du paillage, de nouveau proposé aux habitants. La distribution, organisée en lien avec l'association des Jardins familiaux de Bellefontaine, aura lieu mercredi 14 et vendredi 16 janvier, de 15h à 17h, au 18 rue de la Résistance.

Elle est ouverte à l'ensemble des habitants de Bayeux et Bayeux Intercom, sans condition de dépôt préalable d'un sapin.

Un maximum de 400 litres de broyat par foyer sera distribué. Utilisé dans le jardin, il permet notamment de protéger les sols, de limiter l'évaporation de l'eau et de freiner le développement des herbes indésirables.