Météo. Après la neige et la tempête Goretti, pas d'accalmie en Normandie : pluies, rafales à 100km/h et risque d'orage cette semaine

La semaine dernière, la Normandie a connu un temps hivernal marqué, entre chutes de neige locales et le passage de la tempête Goretti, parfois sous vigilance élevée.

Mais ce décor hivernal appartient désormais au passé. Depuis le début de semaine, un changement de masse d'air radical s'opère sur la région.

L'hiver recule temporairement, laissant place à une circulation océanique dominante, beaucoup plus douce, mais aussi plus humide.

Un flux océanique synonyme de douceur remarquable en Normandie

Ce nouveau flux venu de l'Atlantique entraîne une hausse généralisée des températures, aussi bien le jour que la nuit.

Températures minimales : autour de 8 à 10°C , parfois dès le matin sur l'ensemble de la Normandie

: autour de , parfois dès le matin sur l'ensemble de la Normandie Températures maximales : généralement comprises entre 10 et 12°C l'après-midi

Même la nuit, le thermomètre peine à descendre sous les 8°C, y compris dans les terres. Les valeurs les plus fraîches, autour de 5 à 6°C, resteront très ponctuelles.

Pluie fréquente et ciel chargé, le revers de cette grande douceur

Si les températures sont élevées pour la saison, cette douceur s'accompagne d'un temps souvent gris et humide. Les perturbations atlantiques s'enchaînent et limitent les périodes de franc soleil. Seule exception notable : mercredi, qui pourrait offrir de belles éclaircies en matinée, avant une nouvelle dégradation l'après-midi.

Pour le reste de la semaine, les pluies faibles à modérées dominent, en fonction des zones.

Coup de vent attendu jeudi et vendredi sur toute la Normandie

Un nouveau système dépressionnaire est surveillé pour la fin de semaine.

S'il n'aura rien de comparable avec la tempête Goretti, il apportera tout de même un vent soutenu sur l'ensemble de la région.

Rafales attendues selon les secteurs

Cherbourg : jusqu'à 65km/h jeudi, 70km/h vendredi

Barneville-Carteret : pointes proches de 75km/h

Etretat et Fécamp : rafales entre 70 et 75km/h

Rouen, Le Havre, Ouistreham, Domfront : autour de 65 à 70km/h

Le vent soufflera sur toute la Normandie, avec un ressenti parfois bien agité sur le littoral.

Un risque orageux localisé au sud de la Normandie

Selon le site spécialisé Keraunos, un thalweg d'altitude abordera l'ouest du pays jeudi.

Cette configuration pourrait favoriser une instabilité atmosphérique temporaire, notamment : sud de la Manche et Orne.

Quelques coups de tonnerre isolés ne sont pas exclus entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le sud normand.