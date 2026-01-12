En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
Mortagne-au-Perche. Un véhicule s'encastre dans une maison : l'automobiliste meurt

Sécurité. Un véhicule a percuté une maison dans la rue Jean Monnet à Mortagne-au-Perche, lundi 12 janvier. La personne au volant est décédée dans l'accident.

Publié le 12/01/2026 à 12h07, mis à jour le 12/01/2026 à 18h22 - Par Martin Patry
Les pompiers sont intervenus pour un grave accident de la route, à Mortagne-au-Perche. - Illustration

C'est le troisième accident de la matinée sur les routes de l'Orne, lundi 12 janvier. Peu après 10h, un véhicule s'est encastré dans une maison située dans la rue Jean Monnet, à Mortagne-au-Perche. La personne qui conduisait, seule à bord, a été déclarée décédée par les secours.

La gendarmerie sur place

L'intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers de Mauves et de Mortagne ainsi que la gendarmerie, la police municipale et une équipe médicale.

