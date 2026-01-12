En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Calvados. Quelles solutions pour les usagers après le déraillement d'un train de fret ?

Mobilité. Un train de fret a déraillé dimanche 11 janvier à Carentan. Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Voici les solutions mises en place par la SNCF.

Publié le 12/01/2026 à 12h14 - Par Thibault Lecoq
Le trafic ferroviaire en direction de Cherbourg est interrompu jusqu'à nouvel ordre, après le déraillement d'un train. SNCF Voyageurs cherche des solutions pour les passagers. - Thibault Lecoq

Après l'accident d'un train de fret qui a déraillé, dimanche 11 janvier à Carentan, l'heure est à l'enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé. Les équipes des différents métiers du ferroviaire de SNCF Réseaux s'y attellent lundi 12 janvier. Le trafic ferroviaire est en tout cas interrompu jusqu'à nouvel ordre et pour plusieurs jours.

Plus de train entre Caen et Cherbourg

SNCF Voyageurs annonce que tous les trains entre Paris et Cherbourg ont la gare de Caen comme terminus. Les trains de Caen vers Cherbourg sont supprimés. Le trafic continue pour la ligne Caen-Granville, qui va jusqu'à la gare de Lison avant de redescendre vers le sud-Manche. Les trains circulent entre Caen et Saint-Lô. Toutes les gares entre Caen et Lison sont desservies par les trains de cette ligne. "Les équipes de SNCF Voyageurs recherchent activement des solutions pour acheminer les voyageurs entre Caen et Cherbourg. Le mode routier ne permettant pas le même emport que le mode ferroviaire, nous demandons à nos voyageurs qui en ont la possibilité de reporter leur voyage. Pour ceux qui n'ont pas d'autres solutions que le train, nous mettons en place des cars de substitution entre Caen et Cherbourg qui feront des arrêts intermédiaires", explique SNCF Voyageurs. Pour avoir des informations sur le bus, il faut demander aux agents en gare.

