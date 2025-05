Caen. Le trafic ferroviaire sous tension cette semaine : voici les lignes perturbées lundi 5 et mardi 6 mai

Plusieurs mouvements de grève sur les lignes ferroviaires sont annoncés cette semaine à partir de lundi 5 mai. Pas de paralysie générale, promet la SNCF, mais une semaine "aussi normale que possible", selon son PDG Christophe Fanichet.

Grèves des cheminots et des contrôleurs

Dès lundi, la CGT-Cheminots et SUD-Rail appellent à la mobilisation pour de meilleurs salaires et une meilleure organisation du travail. Le collectif des contrôleurs rejoindra le mouvement pour le pont du 8 mai, les 9, 10 et 11.

Les lignes touchées en Normandie

En Normandie, la Gare de Caen et la ligne Paris–Granville seront les plus touchées lundi 5 et mardi 6 mai.

Les liaisons vers Paris, elles, devraient être globalement maintenues, et le reste du réseau Nomad ne sera pas non plus impacté. Pour le mercredi 7 mai, une nouvelle communication sera adressée lundi en fin de journée.