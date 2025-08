Economie. Cherbourg-Irlande, les compagnies maritimes se succèdent pour assurer la liaison

Alors que la compagnie maritime Stena Line a annoncé depuis quelques semaines la fermeture de sa ligne de ferries entre Cherbourg et Rosslare en Irlande, la compagnie Brittany Ferries profite de cette opportunité pour renforcer sa présence dans la Manche. Une liaison quotidienne sera mise en place par l'entreprise entre le Cotentin et l'Irlande à partir d'octobre 2025. "C'est une très grande satisfaction [...] de voir la confiance que nous accordent aujourd'hui les ports de Rosslare et de Cherbourg", déclare Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries dans un communiqué.

La société consolide ainsi sa position de premier opérateur maritime français vers l'Irlande. En 5 ans, le groupe a enregistré une augmentation de 114% pour le trafic de fret avec 18 233 camions et remorques transportés. Du côté des passagers, la fréquentation a grimpé de 40% en 2024 avec 45 700 voyageurs enregistrés.